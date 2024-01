AKO GA DANAS TOČITE, DOBRO PRIPAZITE! Neslužbeno: Od sutra skuplje gorivo?

Već na početku godine - skuplje gorivo.

Kako HRT neslužbeno doznaje - benzin bi od ponoći mogao poskupjeti za dva centa po litri, a dizel za jedan cent. Koliko točno, odredit će Vlada na prvoj ovogodišnjoj telefonskoj sjednici.

No vozači već danas moraju biti na oprezu ako će ići na benzinske crpke. Gorivo bi na jedan dan moglo poskupjeti znatno više.

Naime, uredba koja ograničava cijene goriva vrijedila je do 1. siječnja, a nova neće stupiti na snagu do 3. siječnja, dakle do sutra. To znači da danas opskrbljivači gorivom teoretski mogu odrediti cijene goriva kako žele.