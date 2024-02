AGONIJA U PRIMOŠTENU Mađarski investitori već 20 godina nisu obnovili hotele: "Nitko ne trza"

Mađarski investitori više od 20 godina nisu obnovili dva od ukupno tri hotela. Jedan koji radi samo četvrtinu godine čeka cjelovitu obnovu. Investitori godinama navode niz razloga zašto se hoteli ne obnavljaju, ali lokalna vlast zahtijeva raskid ugovora i međunarodni natječaj za novog investitora.

HRT piše kako su svojedobno u primoštenske hotele dolazili pripadnici svjetskog jet seta, ali to je sada daleka prošlost. "Imali smo sve u Primoštenu, imali smo i goste i turizam i zimski i ljetni, a sad nemamo ništa", tvrdi Mate Bakotić iz Primoštena.

Jedini primoštenski hotel počinje s radom tek početkom lipnja. Od prošle godine radi ograničenim kapacitetom samo tri mjeseca. "Hotel bi trebao biti nositelj smještajne ponude, a ako uzmemo obujam turističkog prometa prema vrsti smještaja, Hotel Zora zauzima 8% dolazaka i 6% noćenja, što je jako loše, i ovaj status quo ne ide nikome u korist", objasnila je Mia Pešić, direktorica TZ-a Primošten.

Investitori ukazuju na antagonizam s lokalnim vlastima

Hoteli propadaju više od dva desetljeća, a lokalna vlast cijelo vrijeme upozorava da mađarski investitor nije ispunio obveze iz ugovora o privatizaciji.

"Kad smo sve izračunali, izmakla dobit državi, to dođe oko pola milijarde eura. Nitko u ovoj zemlji neće se trznuti na to, svi bježe od toga kao vrag od tamjana", kazao je Stipe Petrina, načelnik općine Primošten.

Investitori na upite o daljnjoj sudbini neobnovljenih hotela odgovaraju kako na njihove planove utječe antagonizam lokalne vlasti s kojom vode niz sudskih parnica. "Kao investitor, aktivno razmatramo optimalne planove i rokove za neobnovljene hotele te ćemo pažljivo procijeniti sve opcije i lokalne izazove prije donošenja daljnjih odluka", glasi odgovor tvrtke Dalmatia Grupa.

Primoštenci čekaju rješenje 20 godina. "Mogu vam reći da to šteti i turizmu i cijelom kraju. Donosilo bi prihod, međutim nema ga", smatra jedan građanin.

Bačić upoznat s dokumentacijom

"To je veliki minus. Nažalost, da je bila obnovljena i Marina lučica i još da je bilo novih sagrađenih, bilo bi super. Ali, ovako samo tonemo", dodaje drugi.

Opsežna dokumentacija, koja sadrži sve od neispunjavanja privatizacijskih obveza do hipotekarnog opterećenja turističkog zemljišta, pokazana je nedavno potpredsjedniku vlade Branku Bačiću. "Jedini izlaz je jednostrani raskid ugovora. To je jedini izlaz, to može samo jedna osoba, odnosno jedna institucija: premijer, vlada", poručio je načelnik Petrina.

Inače, Ustavni sud je nakon gotovo 23 godine parničenja i tri presude kojima se tamošnjoj hotelskoj tvrtki odbija tužba za naknadu štete zbog boravka izbjeglica, medicinskog osoblja te pripadnika vojske i policije u hotelima tijekom i nakon Domovinskog rata, sudski postupak vratio na početak.

Naime, prihvaćena je tužba primoštenskog hotelijera koji tvrdi da su mu prethodnom presudom povrijeđena ustavna prava.