AFERA NA HITNOJ U DALMACIJI "Uslikat ću ti 5-6 pitanja, reci da si slučajno našla na kompjuteru"

Da li je u Zavodu za hitnu medicinu šibensko kninske županije došlo do namještanja natječaja za mjesto medicinskog tehničara? Osoba koja nam je dostavila audio snimku s uputama jednom kandidatu za natječaj tvrdi da sve ukazuje na to, a u ravnateljstvu to pak demantiraju. Večernji list je također dobio i fotografiju s mobitela na kojoj su pitanja kandidatima za posao, s podcrtanim točnim odgovorima, baš onako kako se u audio snimci navodno traži za namještanje natječaja.

- Možda će i Vama odgovoriti da je snimka montirana, ali snimljeni glas jasno ukazuje o kome se radi i što se radi. Nitko nema pravo dobiti posao nezakonito, znati pitanja unaprijed - rekao je izvor. U audio snimci ženska osoba drugoj daje upute: “… i ovo je broj novog tehničara. Sad ću ti uslikati pet-šest pitanja, pa ćeš nazvati i reći da si slučajno našla na kompjuteru da ne desi se da mi otrese, pa onda mogu kvragu. Znači samo pet šest pitanja ću ti poslikati da prođe ono intervju da može doći. Nazovi i reci da si slučajno eto i da nam jako trebaju tehničari i da si našla na pozadini kompjutera pitanja ali nisi našla sva pa da ćeš mu pročitati četiri pet pitanja” - navodi se u snimci.

Na dostavljenoj fotografiji s pitanjima i podcrtanim odgovorima navodno poslanim kandidatu za medicinskog tehničara se pak navodi:

Pismeni ispit znanja:

1.Tahikardijom nazivamo bilo koje je: 190 thmp

a) preko 60 otkucaja u minuti

b) preko 90 otkucaja u minuti

c) preko 100 otkucaja u minuti

d) preko 120 otkucaja u minuti

2. Postupak aspiracije odjednom ne smijemo provoditi duže od…

a) 20 sekundi

b) 10 sekundi

c) 15 sekundi

d) 1 minuta…

Ukupno su na fotografiji proslijeđenoj Večernjem listu baš 5 pitanja s podcrtanim odgovorima, a izvor tvrdi:

- Ovo s audio snimkom i fotografijom nije jedino. Nedavno je na još jednom natječaju navodno bilo namještanja. Tu se pak radi o tome da su dva kandidata dobila jednak broj bodova na testiranju, ali je radno mjesto dobila osoba za koju se tvrdilo i prije izbora da će je dobiti i koja je eto kao slučajno član HDZ-a - rekao je izvor. Večernjem listu ravnatelj Hitne, Tomislav Jukić je istakao da su anonimnu prijavu zaprimili 2. studenog 2023. te da su zatražili očitovanje na navode iz anonimne prijave.

- U svom očitovanju osoba osporava anonimnu prijavu u cijelosti, navodeći da se radi u gruboj montaži prikaza pisanih tekstova (provjera znanja) i audio snimke koja bi navodno sugerirala Vaše unaprijed iznesene navode. Sve navedeno da doživljava kao podmetanje i unaprijed smišljeni atak na njen nedavni izbor. O naprijed navedenom upoznata je županija i nadležno ministarstvo - ističe Tomislav Jukić ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-Kninske županije i na upit za prigovor na redovni odabir medicinske sestre tehničara u drugoj ispostavi navodi da je nakon provedenog natječajnog postupka komisija sukladno ostvarenim rezultatima utvrdila rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova, te predložila ravnatelju prijem kandidatkinje.

U odgovoru ravnatelj ističe da je podnositelj prigovora dobio odluku ravnatelja kao i upravnog vijeća kojim se prigovor i žalba odbijaju kao neosnovani s detaljnim obrazloženjem. Zaključio je kako Zavod ne vodi evidencije o članstvu kandidata u političkim strankama niti je članstvo uvjet natječaja, te da u zavodu nije zabilježen niti jedan javni natječaj za radna mjesta koji bi bio osporen. Iz ureda Šibensko-Kninskog župana Marka Jelića su nam pak odgovorili kako je člankom 37. Zakona o ustanovama propisano da je ravnatelj odgovoran za zakonitost rada ustanove.

- Čim je navedena snimka zaprimljena, dostavljena je ravnatelju na daljnje postupanje. Dana 03.11.2023.g. ravnatelj je dostavio očitovanje glavne sestre u kojem ista osporava anonimnu prijavu u cijelosti. Ravnatelj ZZHM je dostavio očitovanje Ministarstvu zdravstva dana 01.12.2023.g. te do danas nije zaprimio odgovor - istakli su iz Ureda župana Šibensko-kninske županije.

Budući da su nam i iz ureda Župana i iz ureda Ravnatelja naveli očitovanje da osoba za koju se tvrdi da na snimci daje upute za natječaj to demantira, pokušali su dobiti njen komentar. Na broj telefona koji je dao ravnatelj Jukić nismo je uspjeli dobiti, ali su ostvarili komunikaciju WhatsApp poruka.

- Poštovanje gospodine Šariću, ovim putem Vam navodim da nemam nikakav komentar na sve navedeno - odgovorila je.