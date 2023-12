ADVENT ZA NAPUŠTENE MUŠKARCE I ONE KOJI ĆE TO BITI Splićanima se ove godine nudi nova adventska lokacija, a zabava je zagarantirana

Split ove godine ima adventska događanja na više lokacija po gradu, a jedna od novih je - Karepovac. Tamo večeras počinje "Advent za napuštene muškarce i one koji će to biti". Da, dobro ste pročitali, no moramo naglasiti odmah na početku da su svi dobrodošli.

Budite sigurni da je zabava zagarantirana jer advent organizira ekipa koja ima iskustva u tome i koja je sudjelovala u onim prvim godinama splitskog adventa kojih se mnogi kroz sjetu sjećaju. Bila je to vrhunska zabava, još bolja organizacija, a grad je svakim danom bio živahan. Svi živi tada su bili na kućicama.

Jedna od tih kućica svoje mjesto našla je na nogometnom igralištu na Karepovcu gdje će se okupljeni grijati uz živu vatru i poznate hitove. Hrane i pića neće nedostajati, a kroz sve se provlači i humanitarna nota.

Idejni začetnik događanja je Iko Kokeza, a jedan od organizatora je Robert Ugrina.

"Postavili smo zvjezdano nebo, ugođaj će biti dobar jer će se ljudi grijat na živu vatru, kuhat će se među ljudima, imamo malu binu, jednu kućicu, transporter T2 gdje će biti bar. Bit će to lipo druženje s ugodnim cijenama i dobrom vibrom. U petak je DJ Sensini, bit će to lip dobar plesnjak, u subotu je jedan mladi bend, u nedilju je gledanje utakmice Dinamo-Hajduk i nastupa Falši Mišo", kaže nam o svemu Robi.

Na tom terenu Robi inača igra balun s ekipom, a onda su došli na ideju da bi mogli napraviti adventski đir.

"Radio sam advent u Splitu od 2011. do 2015. godine i onda su prijatelji počeli govorit da bi mogli ovdje nešto organizirat. Imali smo projekt za cilo igralište, par kućica, ali prevelik je to napor. Nemamo ničiju financijsku pomoć. Ima jedno dva mjeseca me vlasnik terena Frane Bućan pita 'oćemo li?'. Reka sam - 'može, nema frke'. Njemu je došla ideja za taj naziv. U tim nekim godinama događaju se takve stvari, moderan život, ljudi se rastavljaju. Dobra jedna šala. Nismo imali vrimena za napravit veliku tablu s pravilima za dame - žena koja ima implatante (velike nokte, napucane usne, jagodice, sise, štikle) - može i ona doć, ali kako je advent zamišljen da se ljudi druže, komuniciraju, imamo i mikrofon, onda će i ta dama doć na repertoar. Zašto ste vi nas poslali ode na Karepovac? Zbog takvih dama sam ja ode!", kroz smijeh će Robi.

Advent će trajati do 7. siječnja. Spremna je jedna kućica, šest borova, ali i transporter koji će poslužiti kao druga kućica.

"Idemo iz tjedna u tjedan, iz dana u dan. 20. prosinca u 18 sati ugostit ćemo djecu iz Udruge Inkludo iz Splita. Pripremit ćemo im napuhanac, malo će se zabaviti.

Za posjetitelje ćemo imat igru gdje će se balunom gađati boca. Jedan euro će biti potreban da bi se moglo gađati. Ako pogodiš, dobiješ pivo, a sav prikupljeni novac ići će onima kojima je potrebno", kazao nam je Robi.

Cilj svega je da se ljudi zabave.

"Nije nam cilj zarada - piva u boci će biti 3 eura, rakijica i kuhano vino 2.5 eura. Mi ovo ne radimo da bi zaradili lovu, vrijeme je darivanja, vrijeme došašća i želimo da se ljudi druže i zabave", kaže za kraj Robi i pojašnjava da će im radna odjeća biti trliš, mornarska majica i kapa, dok je na kućici dobro poznati znak - DALMACIJA FEŠT.