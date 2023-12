Večeras se otvara Advent u Solinu, evo tko će zagrijati atmosferu

I ove će godine Gradina biti domaćin Adventa i centar božićnog programa u gradu Solinu. Bogati blagdanski program “Advent u solinskoj Gradini” osmišljen je s namjerom da zabavi sve generacije te na najljepši način uvede svoje posjetitelje u iščekivanje Božića.

U subotu, 9. prosinca s početkom u 21:00h Advent će otvoriti jedan od najpopularnijih pjevača zabavne glazbe Dražen Zečić. Publika će imati priliku uživati kako u brojnim hitovima poznatog glazbenika tako i u sjajnoj gastronomskoj ponudi koje će se nuditi na adventskim kućicama u Gradini.

Nedjelju navečer, 17. prosinca, rezervirajte za koncert Ivice Sikiriće Iće koji će se pobrinuti da publika uživa u odličnom glazbenom programu od prve do zadnje minute.

Raznovrsan blagdanski program ovog izdanja Adventa pruža sate i sate dobre zabave zahvaljujući različitim koncertima – od Magazina, Gazdi, Miroslava Škore, Sergeja Četkovića, Siniše Vuce..…

Na Božić se Solinjane i posjetitilje zabavljati Kocka band, dok će ih u novogodišnju noć uvesti Posegana band.

Bogat program za najmlađe

Posebna je pažnja ove godine posvećena dječjem programu koji će zasigurno razveseliti najmlađe tijekom ovogodišnjih blagdana.

Svaku subotu i nedjelju od 11:00 sati djecu očekuje bogat zabavni program u Gradini koji započinje 16. prosinca interaktivnom predstavom “Čarobna zima” u izvedbi Čarobnih animatora (Studio D’N’F). Dan nakon, 17. prosinca nastupat će Dječja folklorna skupina KUD-a Salona. U subotu, 23.12. održat će se Božićna revija u kojoj će sudjelovati KUD “Solinske mažoretkinje”, Plesna skupina “Solinski bubamarci” i Plesni studio “Gita”. U nedjelju, 24. prosinca stiže kazališna družina Ritam igre s predstavom “Igra za jednu glavu i dvije ruke”, dok će u subotu, 30. prosinca produkcija Z izvesti dječji lutkarski mjuzikl “Božićna medalja za dobrotu”.

I ove godine pripremljen je foto kutak gdje će se djeca moći družiti s Djedom Božićnjakom i njegovim vilenjakinjama te fotografirati za uspomenu.

Za dječji dočeknastupa Minea koja će sigurno napraviti odličnu atmosferu. Uz Mineu će nastupati i Plesna udruga “Solinski bubamarci”.

Božićna čarolija na izletištu Jadro

Naše najmlađe preko tjedna očekuje odličan i raznovrsan program i na izletištu Jadro. U srijedu, 13. prosinca od 11:00 do 12:00 sati održat će se radionica izrade čestitki i čarapica povodom sv. Luce. U četvrtak, 14. prosinca najmlađu publiku očekuje Adventski show klauna Spartanka u 17:00 sati.

U utorak, 19. prosinca od 17:00 do 18:00 sati održat će se radionica izrade ukrasa za bor “Priča božićne zvijezde”. Sredinom tjedna, 20. prosinca od 17:00 do 18:00 sati, djeca će imati priliku u sklopu Ure o’ priče saznati kako to izgleda kad Djed Božićnjak čita priču. Vjerujemo da će se u njegovoj torbi naći pokoji slatkiš kako bi razveselio najmlađe.

Pozivamo vas da budete dio ovogodišnjeg adventskog programa u Solinu i da uživate u ovoj blagdanskoj čaroliji!