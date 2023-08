ADIO PASJIM VRUĆINAMA Do petka mjestimice će pasti 100 litara kiše. Pročitajte sve detalje velike promjene vremena

Nešto manje od četiri dana dijeli nas od kraja klimatološkog ljeta. Naravno, kalendarski ljeto će potrajati do jesenske ravnodnevice, 23. rujna.

Kada su u pitanju vremenske prilike, danas je posljednji dan trećeg i vjerojatno posljednjeg toplinskog vala ovog ljeta. Da se vrijeme počinje mijenjati primijeti se po jugu koje je u jačanju, kao i po prilično intenzivnom padu tlaka zraka.

Posljedica je to produbljavanja sredozemne ciklone koja se centrom nalazi nad sjevernom Italijom. Dijelove sjeverne Italije jučer je zahvatilo jako grmljavinsko nevrijeme uz obilne oborine i osjetno osvježenje.

Takav scenarij zahvatit će danas i dijelove Jadrana. Promjena će prvo zahvatiti sjeverni Jadran, a u drugom dijelu dana proširit će se na Dalmaciju. DHMZ je unutar sustava MeteoAlarm izdao narančasti stupanj upozorenja za veći dio zemlje zbog opasnih meteo pojava, a to su ponovili i iz Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH.

Utjacaj ciklone osjećat ćemo nekoliko dana, a krajem tjedna uslijedit će stabilizacija i lagani porast temperature zraka. Ciklona neće otpuhati ljeto s našeg područja, ali je s najvećim vrućinama od sutra gotovo.

Danas nas očekuje djelomično sunčano i suho vrijeme u prvom dijelu dana. Popodne će sa zapada biti sve oblačnije, a do kraja dana u mnogim predjelima bit će kiše, pljuskova i grmljavine. Pri tome će mjestimice biti izraženijeg grmljavinskog nevremena prilikom kojeg može pasti preko 30 litara oborine po metru kvadratnome, a ne isključuje se mogućnost prolazne tuče. Puhat će umjereno do jako jugo koje će na moru mjestimice imati udare do 100 km/h. Popodne i navečer na otvorenom moru i otocima može biti lebića ili oštrog. Minimalne jutarnje temperature visoke, od 18 ponegdje u Zagori do 27°C ponegdje uz obalu i na otocima. Najviše dnevne temperature od 28 do 33°C. S pljuskovima svježije.

Vrlo promjenjivo bit će u utorak. Izmjenjivat će se sunčana i oblačna razdoblja. Povremeno će biti kiše, pljuskova i grmljavine, osobito krajem dana i navečer. Lokalno će biti jačih neverina s kojima će pasti preko 30 litara kiše po metru kvadratnom. Puhat će umjereno do jako jugo, na moru ponegdje i oštro, ipak udari će biti slabiji u odnosu na ponedjeljak. Osjetno svježije s najvišim dnevnim temperaturama od 22 ponegdje u Zagori do 28°C na otocima.

Srijeda donosi nastavak izrazito nestabilnog vremena. Izmjenjivat će se sunčana i oblačna razdoblja. Povremeno će biti kiše, pljuskova i grmljavine, pa i izraženijeg grmljavinskog nevremena. Više oborina na moru i uz obalu, manje u Zagori Na moru se ne isključuje mogućnost pojave pijavica. Jugo će puhati još do jutra, onda se očekuje zamjetno slabljenje vjetra. Najviše dnevne temperature od 21 do 27°C.

Nestabilno vrijeme nastavit će se tijekom četvrtka, ali će više nestabilnosti biti ujutro. Općenito nestabilnije na moru nego u Zagori. Puhat će slab dnevni vjetar; ujutro burin, danju jugozapadnjak. Jutro svježije, osobito u Zagori, danju u većini predjela od 25 do 30°C.

U petak još u početku na moru srednje i osobito južne Dalmacije može biti nešto nestabilnosti, ali se u većini predjela očekuje pretežno sunčan i suh dan. Puhat će slab dnevni vjetar, noću burin, danju maestral. Jutro i večer vrlo ugodni, u zagori ispod 15 stupnjeva. Danju vrlo toplo, većinom od 26 do 31°C.

Subota i nedjelja donose pretežno sunčano i suho vrijeme. Puhat će slab dnevni vjetar. Jutro vrlo ugodno, danju vrlo toplo do vruće s najvišim dnevnim temperaturama od 26 do 31°C.