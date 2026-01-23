Adio, lipi dani: Slijedi dugačak niz kišnih dana, južini se ne vidi kraja, a sljedeći tjedan moglo bi puhati preko 100 km/h

Posljednjih dana bilo je nešto više oblaka, a Dalmacije je jedini dio zemlje u kojoj je tijekom četvrtka bilo kiše. Najviše je palo u Veloj Luci, čak 21 litre po kvadratnom metru. Minimalne temperature su bile od 0 do 10°C, a najviše dnevne većinom od 7 do 13°C.

Ulaskom u posljednje desetodnevlje siječnja ulazimo u prosječno najhladniji dio zime. No, ovoga puta potpuno je izvjesno da prave zime u ovoj dekadi neće biti, vjerojatno ni početkom veljače. Naš dio Europe bit će pod utjecajem često dubokih ciklona koje će donositi dosta vlage, a veći dio vremena i natprosječnu toplinu.

Snijega će u Hrvatskoj biti samo u planinama i Gorskom kotaru, a na Jadranu se očekuju značajne količine kiše sljedećih desetak dana. U ovom razdoblju dijelovi Dalmacije dobit će preko 100 litara kiše po kvadratnom metru. Osim temperatura viših od prosjeka za dio godine i česte kiše, vrijeme će obilježiti višednevno jugo koje će povremeno imati olujne udare.

Petak donosi pretežno oblačno vrijeme. Iako će biti dosta suhih razdoblja, povremeno će biti slabe kiše osobito u srednjoj i južnoj Dalmaciji, više prema otvorenom moru. Puhat će većinom umjeren levant s pojačanim udarima, na moru srednje i južne Dalmacije jugo. Minimalne jutarnje temperature zraka većinom od 4 do 11°C, najviše dnevne temperature od 7 do 14°C.

Oblačno će biti i tijekom subote. Povremeno se očekuje slaba kiša, ali bi značajnije količine u većini predjela još trebale izostati. Puhat će umjereno do jako jugo. Jutro malo toplije, najviše dnevne temperature većinom od 9 do 15°C.

Nedjelja će biti oblačna uz kišu, ponegdje i obilne pljuskove s grmljavinom. Mjestimice će pasti preko 50 litara kiše kvadratnom metru. U noći će puhati jako jugo s olujnim udarima, danju će malo oslabiti i ponegdje okrenuti na oštro. Najviše dnevne temperature većinom od 9 do 15°C.

Pretežno oblačno će biti i u ponedjeljak, uz čestu kišu, pljuskove i grmljavinu. U planinama će u drugom dijelu dana biti snijega. Ujutro će pohati jugo, popodne će okretati na umjerenu buru. Bit će malo svježije, osobito navečer.

Utorak bi mogao donijeti prolaznu stabilizaciju vremena, no već u srijedu izgledna je nova ciklona s olujnim jugo i kišom.