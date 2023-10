ADIO, (BABLJE) LITO! Evo kada će nam trebati kišobrani. Dok će u unutrašnjosti trebati bunde, u Dalmaciji će sljedeći tjedan početi višednevno snažno jugo!

Jučerašnji dan u Hrvatskoj je donio nastavak natprosječne topline. Najtoplije je bili u Slavoniji gdje su temperature bile do čak 29°C, a u Dalmaciji do vrlo toplih 27°C. More je od 22 do 24°C, što znači da je i dalje toplo za ugodno kupanje.

Pred nama su još dva stabilna dana, a ona slijedi promjena vremena s kojom će početi, sve je izvjesnije, dugo nestabilno razdoblje. Iako će temperature biti niže od onih koje imamo zadnjih dana i tjedana, u Dalmaciji pravog zahlađenja neće biti sljedećih desetak dana!

Danas nas očekuje pretežno vedro. Ujutro će u dijelu Zagore biti magle. Noću tiho, danju slab vjetar s jugozapada. Minimalne jutarnje temperature u Zagori od 8 do 12°C, uz obalu i a otocima od 14 do 19°C. Najviše dnevne temperature većinom od 23 do 27°C.

Subota će biti posljednji stabilni dan ovog iznimno dugog niza. Bit će pretežno vedro, ujutro u kotlinama Zagore uz maglu. Ujutro će u dijelu Zagore biti magle. Noću tiho, danju slab vjetar s jugozapada. Minimalne jutarnje temperature u Zagori od 8 do 12°C, uz obalu i a otocima od 14 do 19°C. Najviše dnevne temperature većinom od 23 do 27°C.

U nedjelju će se ujutro jače naoblačiti na sjevernom Jadranu, te će početi kiša, pljuskovi i grmljavina. Oborine će se u rano popodne proširiti na sjevernu Dalmaciju, a do večeri i na njen ostatak. Ipak, na sjevernom Jadranu oborine će biti obilnije nego u Dalmaciji. Na moru će zapuhati jugo koje će na sjevernom Jadranu okrenuti na buru. Bura će navečer podno Velebita biti jaka s olujnim udarima, a umjerena bura zapuhat će u noći na ponedjeljak na većem dijelu obale. Na sjevernom Jadranu se popodne očekuje umjeren pad temperature, a u Dalmaciji će danju biti podjednako toplo kao u subotu.

U ponedjeljak će na cijelom Jadranu osvježiti, no pad temperature neće biti ni blizu kao u unutrašnjosti. Od srijede će zapuhati jugo koje će dominirati drugim dijelom nadolazećeg tjedna kada su na moru mogući olujni udari. Stići će nova kiša, ali i porast temperature zraka.