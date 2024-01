Ademi komentirao Perišićev dolazak u Hajduk

Dinamo u utorak u 17 sati protiv Lokomotive igra zaostalu utakmicu 4. kola SuperSport HNL-a. Momčad Sergeja Jakirovića bila je na pripremama u Rovinju gdje se dobro spremila za nastavak sezone u koji ulazi sa sedam bodova, ali i dvije utakmice manje od Hajduka. Na press-konferenciji uoči utakmice bili su Sergej Jakirović i Arijan Ademi.

Najveća tema u domaćem sportskom medijskom prostoru zadnjih dana je dolazak Ivana Perišića u Hajduk. Ademija su novinari zamolili da to prokomentira, a on je rekao samo dvije rečenice: "To je njihova stvar, ne bih to puno komentirao. Znamo kakav je igrač i sigurno će biti pojačanje", rekao je, piše Index.