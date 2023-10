61 SEKUNDA PRESUDILA POBJEDNIKE 79. VIŠKE REGATE Posada 'Polet Furiosa' vratila pokal u JK Labud

Održala se tradicionalna Viška regata, 79. po redu. Riječ je o najstarijoj regati u Europi koja iz godine u godinu privlači najbolje hrvatske i europske jedriličare označavajući svojevrstan kraj ljetne jedriličarske sezone, odnosno posljednji jedriličarski izlazak na more prije zime.

Tako se u nedjelju, 15. listopada, jedrilo u područjima Splitskog, Bračkog, Hvarskog i Viškog kanala te luke Vis, a ruta i orar su bili tradicionalni: start Viške regate moguće je bilo gledati uživo sa Sustipana, s velikog lukobrana ACI-a, ali i sa šetnice na potezu od Zvončaca do uvale Ježinac.

GALERIJA Kliknite za pregled

Za Višku regatu prijavilo se 170 brodova, a start je bio u 9 sati iz viške luke dok su prvi brodovi u Splitu bili oko 13 sati.

I ove godine 'u kap' je bilo pobjedničko vrijeme, točnije nakon dvije etape Split-Vis i Vis-Split odlučila je doslovno jedna minuta i jedna sekunda.

61 sekunda bilo je vrijeme razlike između dva broda 'Polet Furioso' i 'Molo Longo Tutta Trueste' koja su prva prošla cilj.

'Pokal se vraća u JK LAbud'

Titulu najbržeg broda regate i pokal u vitrinama dobio je brod 'Polet Furioso', JK Labud, koji je prvi projedrio ciljnu liniju Split-Vis.

Nikola Dešković, skiper kormilar broda 'Polet Furioso', nije krio zadovoljstvo.

"Bilo je uzbudljivo danas, borili smo se do kraja. Bilo je neizvjesno, bili smo drugi pa treći, onda smo prešli ove dvije jedrilice koje su bile ispred nas, ali onda je nas prošla jedna četvrta jedrilica uz Šoltu i do cilja je ostala ispred i onda je bilo uzbudljivo za vidjeti hoćemo li biti dovoljno malo minuta iza njega da bismo kompezirali razliku koju smo imali prednost do Vis i to nam je uspjelo za cijelu 61 sekundu na ukupno vrijeme od 3 sata i 40 minuta", kazao je Dešković.

Nakon četiri godine, pokal je 'vraćen' u klupske vitrine i osjećaj je nevjerojatan.

"To nam je nešto najljepše, naš Wimbledon. Mrduja je više za masovno jedrenje, Viška je baš za fetive jedriličare i to nas, mene naročito posebno veseli. Pogotovo od početka festivala Labuda u kojem mi propagiramo 100.godišnjicu postojanja kluba da je jedna jedrilica iz Labuda uspjela ponijeti ovaj pehar je veliko zadovoljstvo", kazao je.

Na palubi 'Polet Furiosa', osim Nikole Deškovića, bili su i Nikolin brat, Žarko Dešković, predsjednik JK Labuda, Darko Banožić, Mario Mendeš, Danijel Jerković, Nikola Carić, Vedran Brničević, Vice Mihajlović, Ante Bilić, Igor Škunca i Ivan Mirčeta.

"To je ekipa koja je tu stalno uz nas i bori se na svim ovim regatama i koja zna svaki konop i detalj na brodu. Uigrani smo i sve manevre su bile bez greške i to je doprinijelo odličnom rezultatu", kazao je za kraj našeg razgovora Nikola Dešković.

'All for one' pobjednik u ukupnom plasmanu

Pobjednik 79. Viške reagate u sveukupnom plasmanu jest ekipa broda 'All for one' pod vodstvom Karla Kureta.

"Samo da naglasim da smo mi službeno pobjednici regate kada se vremena iskorigiraju, kada se različliti brodovi sa formulom izjednače, mi smo u tom slučaju pobjednici regate inače nismo ni blizu, nemamo ni blizu najbrže jedreno vrijeme kao što je 'Polet Furioso' i puno drugih brodova koji su realno puno brži i realno regatniji od našeg", kazao je Kuret koji je jedrio na brodu imena 'All for one'.

U posadi broda 'Svi za jednoga', nalazi se i Karlov brat, Ivan Kuret, bivši olimpijac, njegov sin Marko, Karlova kći Tea, stalni član posade Vlado Moćan, bivši reprezentativac u vaterpolu i Željko Šegvić i njegov sin Franko.

Leo Kuret, otac Karla i Ivana, bio je iznenađen kada je čuo vijest o pobjednicima, a Karlo nam je opisao kakva je po njemu bila ova regata od Visa do Splita.

"Uvijek je regata kada uvjeti nisu 100% da vitar puše zanimljiva, neizvjesna, proć kroz Vrata, uvijek imamo neke strateške koncepcije u startu, poslije dođeš u ta Vrata, trebaš donit brze odluke, nekad imaš malo sriće, nekad nemaš malo sriće. Mi smo donili dobre odluke, imali smo malo sriće i to je to"; kazao je.

Krenuo je vjetar, jugo po levantu, kada su došli u Splitska vrata bila je bonaca, pa bura i pred sam cilj vjetar je stao.

"U principu mi smo sve prošli po nekakvom levantu, južinu. U Vratima je bilo svega, pred sami Sustipan smo stali, mi i cijela grupa, 4, 5 brodova je tu stajalo dosta dugo, mi smo ušli, pa su zapeli drugi. Bilo je zanimljivo.

Regata je bila dobra, prvi dan prognoza je bila pesimistična, vrlo loša, Regatni odbor je ipak napravio dobru odluku što nas je izveo vanka Šolte, skratio rutu tako da je velika većina brodova završila regattu i po takvim uvjetim, vrlo limitiranim, bilo je zahtjevno odjedriti je", kazao je Karlo Kuret.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov Foto: Siniša Vickov