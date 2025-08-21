49 umjetnika, 85 djela i međunarodni štih: 15. likovna kolonija Krug oživjela Rogač i Dugi Rat

Ovogodišnja likovna kolonija Krug, 15-a po redu, obilježena je sudjelovanjem 49 autora koji su u trodnevnom slikanju i 2 likovne radionice na lokaciji Rogač, gdje su, pretežno lokalni članovi slikali u 2 termina, ostvarili 85 umjetničkih djela.

Kolonija već duže vrijeme ima status internacionalnog događanja, jer, osim najčešćih kolega iz BiH, ove godine gost je bio i Čileanac, Simon Jimenez.

Kako se slikanje odvijalo na poziciji OPG-a Konoba Kadić u Dugom Ratu, oko kuće i u masliniku po "toplotnom udaru" (koji počinje biti konstanta) i s velikim brojem učesnika, stvorio se problem slobodnog prostora, pa su se slikari snalazili kako je tko znao i umio. No, bez obzira na te objektivne i subjektivne okolnosti, ostvaren je zavidan broj vrlo kvalitetnih umjetničkih djela.

Uz već redovne slikare, koji su prisutni na svakoj našoj koloniji, ove godine su imali čak 14 umjetnika i umjetnica koji su prvi put sudjelovali na ovoj likovnoj koloniji. Bilo je to svojevrsno osvježenje, u svakom smislu.