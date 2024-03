29,5 GODINA KARIJERE Zabavljački dvojac proslavio sa studentima: "Ni Chuck Norris nije uspio rastaviti Matka i Branu"

Matko i Brane već gotovo tri desetljeća uveseljavaju publiku, ne samo splitsku, već i onu u nešto daljim krajevima.

Tako se i dan danas priča o spektakularnoj fešti koju je ovaj simpatični dvojac priredio prošle godine na Kampusu povodom 28,5 godina karijere.

Godinu dana nakon, na istom mjestu, ali s nešto drugačijom, mlađom, publikom proslavili su 29,5 godina svog postojanja na našoj glazbenoj sceni ili kako Matko voli šaljivo reći, glazbeno alkoholne karijere.

Tom prilikom porazgovarali smo s Matkom koji nam otkrio kako je zabava bila spontana i izvan svih očekivanja.

"U subotu je na Kampusu bio studentski party, studenti su nas odabrali kao izvođače koji će im pjevati. Tako smo iskoristili priliku da i ove godine na istom mjestu obilježimo godišnjicu karijere", kazuje nam pjevač.

"Mladi vole naše autorske pjesme"

"Sviramo i radimo iz gušta, kao i prvog dana, i kad to ne bude tako više se nećemo bavit glazbom nego poljoprivredom.

U konačnici, tu smo zbog publike.

Mladi ljudi nam često naručuju naše autorske pjesme. Posebno vole 'Troši i uživaj', ”Dalmatinac”, “Anđeli me zovu” i najgluplju od svih “Suzama sam lijepio tapete” koja je nastala prije točno 29,5 godina u totalnom pijanstvu na jednom tulumu kojeg se ne sjećam!

Znam samo da sam tekst pjesme napisao na nekoj salveti", priča nam Matko, a potom nam je otkrio jednu zanimljivost iz svoje karijere.

Koja je tajna?

Naime, Brane i Matko se ama baš nikada nisu posvađali. Priča se da Vas ni Chuck Norris nije uspio posvađati! Je li to istina, pitamo ga.

"To je naravno laž, Chuck Norris to nikad ne bi ni pokuša!

Obećali smo mu da nikad nećemo slavit okrugle obljetnice, a on nama da nas nikad neće rastavit.

Jesmo se porječkali oko gluposti, ali posvađali nikad. To vam je kao brak, ali bez konzumacije.

Blagodat je da iz naših odnosa imamo dvi kćerke iz dva odvojena braka, a nikad se nismo rastavili", našalio se pjevač.

Ovu godinu će popularni dvojac itekako pamtiti budući da rade na autorskim pjesmama koje jedva čekamo čuti.

"Upravo sada snimamo jednu pjesmu Nene Ninčevića s kojim dugo surađujemo, a u planu su još dvije pjesme poznatih autora", otkriva nam pjevač.

Podsjetimo, svima omiljeni zabavljači na svoj način su obradili pjesmu i objavili su spot za hit Zlatka Pejakovića i pjesmu "Zaboravi Espanju".

Uz autorske pjesme, čeka ih i gust raspored nastupa, pa nam Matko tako kaže, da im je i prosinac već krcat.