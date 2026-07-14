Zvukovi motora i vrhunski party: Ovog vikenda Klis je centar Dalmacija Moto susreta

Zvuk motora, miris oktana i dobra glazba okupirat će ovoga vikenda kliško Kočinje brdo gdje ljubitelje vozila na dva kotača očekuje nezaboravna atmosfera. U organizaciji MK Free Rider Klis svi posjetitelji moći će uživati u 5. Moto susretu Klis koji nam donosi pregršt dobre zabave. Već peti put ovaj moto klub organizira ovakav moto susret na Kočinjem brdu, a kao i svaki do sada i ovaj je humanitarnog karaktera. Članovi moto kluba organizirali su konferenciju za novinare na kojoj su iznijeli detalje samog događaja, a na istoj su sudjelovali načelnik općine Klis Nenad Vetma, direktorica TZ Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović, Mladen Badovinac frontman grupe TBF te predsjednik kluba Mijo Smodlaka.

- Sve počinje 17. srpnja kad imamo službeno otvaranje. Program otvara grupa iz Knina – ''The old school band'' koji sviraju do 23 sata, a nakon njih na pozornicu se penje TBF koji će vjerujem napraviti feštu za pamćenje. U subotu imamo defile bajkera koji će ići kroz Klis oko 18 sati, a u centru mjesta bit će mali domjenak za sve bajkere. Tu ćemo dočekati i Željana Rakelu. Nakon toga oko 20 sati počinje zabavni program, predgrupa je s Hvara – 'Loud', a nakon njih nas očekuje nastup ''The Kristina's show – Tina Turner experience. Naravno, kako će se tu naći i hladne kapljice i dobre hrane, a ovim putem pozivam sve naše mještane, turiste, bajkere da nam se pridruže na ovom susretu i djeluju humanitarno te se dobro zabave, poručio je Smodlaka.

Moto klub Free Riders specifičan je klub koji ima samo 29 članova i svi su s Klisa. Ove godine sve one koji posjete ovaj party očekuje bogata lutrija, a glavna nagrada je motor. Sav prihod s ove manifestacije ide u humanitarne svrhe za najpotrebitije stanovnike općine Klis.

O važnosti ovakvog susreta za općinu Klis govorio je načelnik Jakov Vetma.

- Ova priča odvija se u samoj špici Kliškog kulturnog ljeta i daje još jednu posebnu notu. Nastala je nekako spontano i evo već je postala tradicija. Ovim putem zahvaljujem svim službama koje sudjeluju u organizaciji gdje svi skupa brinemo za sigurnost ljudi koji posjećuju ovu manifestaciju. Ovo je i jedan vid turizma jer svi ti ljudi posjete Klišku tvrđavu, imamo puno noćenja u našim kućama za odmor te tako naš turizam iz dana u dan raste, što pokazuju i brojke, pojasnio je Vetma.

O zabavama i koncertima grup TBF nije potrebno puno govoriti pa se nadamo kako će i ovaj nastup biti jedan od nezaboravnih za sve posjetitelje.

- Očekujemo super atmosferu, nismo često na moto susretima ali veselimo se. Tu smo doma, blizu nam je, neće biti nekog umora, a bajkeri su ljudi dobrog srca koji se vole dobro zabaviti uz vjetar u kosi. Očekujem vrlo opuštenu atmosferu, duboko smo u ljetnoj sezoni nastupa, pa smo opušteni i radujemo se vikendu i koncertu, kazao je Badovinac.

Kako ovaj događaj doprinosi turizmu i promoviranju Klisa i županije složila se i direktorica TZ SD Ivana Vladović.

- Ovakvi događaji su od velikog značaja za županiju. Motociklisti donose priču o očuvanju prirode bez obzira kako ih ljudi doživljavaju. To su mahom ljudi koji cijene destinaciju na koju dolaze, vole se zabaviti i družiti. Kad vam na jedno mjesto dođe 170 moto klubova znači da će ponijeti najljepše slike iz našeg kraja, kazala je Vladović.