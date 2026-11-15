Zvuči nevjerojatno, ali moguće je: Razvijen sustav koji požare gasi zvučnim valovima

Zaboravite na vodu: tvrtka iz američke savezne države Ohio pronašla je način gašenja požara zvučnim valovima. Nova tehnologija mogla bi ugasiti vatru bez natapanja domova ili poslovnih prostora vodom.

Svake godine u Sjedinjenim Američkim Državama izbije oko 330.000 požara u stambenim objektima, u kojima pogine približno 2600 civila. Iako se broj požara u domovima prepolovio od 1980. godine, vatrogasci se danas suočavaju s novim izazovima, piše CNN.

U modernim domovima sve su češći požari povezani s masnoćama, budući da više ljudi nego prije priprema hranu koristeći ulje. Sve su raširenije i litij-ionske baterije, koje su, prema američkom Ministarstvu trgovine, od 2011. godine uzrokovale više od 200.000 požara.

Američka tvrtka Sonic Fire Tech sada je razvila tehnologiju za koju tvrdi da može gasiti požare bez opterećivanja gradskih vodoopskrbnih sustava i bez štete koju može prouzročiti voda – koristeći niskofrekventne zvučne valove.

Gašenje požara zvučnim valovima

Tvrtka je razvila akustični generator koji se može ugraditi u zgradu i koji proizvodi infrazvučne valove visokog tlaka.

Ti valovi putuju posebnim sustavom kanala, sličnim vodovodnim instalacijama ili sustavima grijanja, ventilacije i klimatizacije, prenosi N1.

Iz Sonic Fire Techa tvrde da zvučni valovi izazivaju vibracije molekula kisika i potiskuju ih od plamena brže nego što ih gorivi materijal može iskoristiti.

Budući da je vatri za održavanje izgaranja potreban kisik, njegovim uklanjanjem plamen se gasi.

„Želimo gasiti požare bez nedostataka konvencionalnih sustava za gašenje”, rekao je Geoff Bruder, suosnivač i izvršni direktor Sonic Fire Techa.

„Tradicionalni sustav prskalica aktivira se kada detektira temperaturu između 135 i 165 stupnjeva Fahrenheita, odnosno približno 57 i 74 stupnja Celzija, što znači da požar mora gorjeti najmanje tri minute. Nakon toga u prostoriju u kojoj je ugrađen ispušta između osam i 24 galona vode u minuti.”

To odgovara količini od približno 30 do 91 litre vode u minuti.

Sustav Sonic Fire Techa aktivira se čim otkrije toplinu. Budući da zvučni valovi ne uzrokuju štetu na zgradi, nema razloga za odgađanje aktivacije. Ako je riječ o lažnoj uzbuni, neće nastati nikakva šteta.

Zvučni valovi imaju frekvenciju nižu od 20 herca, odnosno nalaze se ispod granice ljudskog sluha, pa ih ljudi i kućni ljubimci ne mogu čuti.

„Ono što naš sustav čini posebno obećavajućim jest njegova sposobnost gašenja požara uzrokovanih masnoćama, što sustavi koji koriste vodu ne mogu”, rekao je Bruder.

Procijenjeni trošak ugradnje sustava u kuću površine oko 325 četvornih metara iznosi 30.000 dolara, odnosno približno 8,50 dolara po četvornoj stopi.

Američka Agencija za napredne obrambene istraživačke projekte (DARPA) već je ranije proučavala mogućnost korištenja zvuka za gašenje požara, a prije desetak godina studenti Sveučilišta George Mason pronašli su način minijaturizacije te tehnologije.

Od NASA-e do razvoja sustava za gašenje požara

Bruder, međutim, smatra da mu je njegovo profesionalno iskustvo pomoglo podići tehnologiju na novu razinu.

„Po struci sam zrakoplovno-svemirski inženjer. Karijeru sam započeo u NASA-i, radeći na energetskim sustavima za planetarne misije”, rekao je.

Ondje je radio na pretvaranju „toplinske energije u akustične valove, a zatim u električnu energiju i hlađenje za svemirsku letjelicu namijenjenu slijetanju na Veneru i preživljavanju u njezinim ekstremnim uvjetima”.

Upravo je takvu stručnost tražio odvjetnik Michael Thomas, suosnivač tvrtke i predsjednik njezina upravnog odbora.

Thomas je tehnologiju proučavao još od 2000-ih, isprva kao sporedni projekt.

Nakon što su se povezali preko LinkedIna, njih dvojica osnovala su Sonic Fire Tech 2019. godine. Na prvom prototipu radili su „noćima i vikendima”, uz svoje redovite poslove.

Godine 2025. prikupili su 3,5 milijuna dolara ulaganja, a u kolovozu 2026. uslijedila je nova investicijska runda vrijedna 15 milijuna dolara, koju je predvodio investicijski fond O.H.I.O. Fund.

Testiranje i certificiranje

Dr. Michael J. Gollner, izvanredni profesor strojarstva na Sveučilištu Kalifornije u Berkeleyju i predsjednik Znanstvenog savjetodavnog odbora Zaklade za istraživanje zaštite od požara američke Nacionalne udruge za zaštitu od požara (NFPA), upoznat je s konceptom korištenja zvučnih valova za gašenje požara.

Godine 2015. sudjelovao je u ocjenjivanju završnog rada studenta Berkeleyja koji se bavio sličnom tehnologijom.

Gollner smatra da tehnologija ima potencijala, ali upozorava i na njezina ograničenja.

„U malim razmjerima i kada su zvučni valovi usmjereni s vrlo male udaljenosti, tehnologija dobro funkcionira”, objasnio je.

„No tek treba dokazati je li jednako učinkovita kod velikih plamenova i tijekom duljeg razdoblja.”

Dodao je da su, unatoč šteti koju mogu prouzročiti u zgradi nakon aktivacije, „sustavi prskalica koji koriste vodu iznimno učinkoviti te nova tehnologija tek mora dokazati da je učinkovitija od njih”.

Sonic Fire Tech danas zapošljava oko 20 ljudi i radi na dobivanju potrebnih certifikata. Ugradnja sustava za gašenje požara u unutrašnjosti objekata već je obvezna u stotinama lokalnih jurisdikcija diljem SAD-a, što tvrtki pruža jasno definiran put prema dobivanju odobrenja.

Kratkoročno, nadležna tijela, primjerice lokalni vatrogasni inspektori, mogu odobravati pojedinačne instalacije sustava.