ZVONČAC GORI U KOCKICAMA Navijači iz cijelog svijeta bodre Vatrene uoči ključne utakmice s Ganom

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 23 sata igra jednu od najvažnijih utakmica dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva. Vatreni u Philadelphiji protiv Gane igraju susret 3. kola skupine L, a ishod dvoboja mogao bi odlučiti hoće li Hrvatska izboriti plasman u nokaut-fazu turnira.

Utakmica je izazvala golemo zanimanje među navijačima, a posebna atmosfera vlada i u Splitu.

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Fan zona na Zvončacu prepuna navijača

Fan zona na splitskom Zvončacu večeras je prepuna hrvatskih navijača koji su stigli bodriti Vatrene. Kockice, pjesma, navijački rekviziti i odlična atmosfera obilježili su večer uoči dvoboja koji Hrvatska dočekuje s velikim očekivanjima, ali i dozom strepnje.

Na Zvončacu smo susreli navijače iz raznih krajeva svijeta i Hrvatske. Ima ih iz Toronta, Vodica, Kalifornije, Moldavije i brojnih drugih mjesta, a sve ih večeras povezuje isto — ljubav prema hrvatskoj reprezentaciji.

Pjesma, piće i velika očekivanja

Atmosfera je užarena i vesela. Piju se pića, pjeva se i navija. Vatreni će večeras imati snažnu podršku, kako s tribina, tako i iz brojnih fan zona diljem Hrvatske i svijeta. Kako izgleda navijačka atmosfera na splitskom Zvončacu, pogledajte u našoj fotogaleriji.