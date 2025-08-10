Zvjezdano zatvaranje BFF-a: Zlatko Burić i hrvatska premijera filma Ibëra Dearija

U Ljetnom kinu šarmantnog jadranskog gradića premijerno je predstavljena dvosatna drama s elementima komedije Ibëra Dearija „Svi zovu Ređu“. BFF se ove godine može pohvaliti bogatim dugometražnim i kratkometražnim programom za sve generacije. U glavnom i dječjem programu prikazano je 5 dugometražnih i 8 kratkometražnih uradaka, a publika je kao najbolji cjelovečernji film nagradila „ Planet 7693“ redatelja Gojka Berkuljana., dok je u kategoriji kratkog metra pobjedu odnio film „Bazen rupa“, redateljice Ane Vučičević.

Zadnji dan bračkog festivala posebno je obilježio je dolazak i masterclass predavanje Zlatka Burića, cijenjenog hrvatskog glumca s danskom adresom i dobitnika Zlatne palme koji je istaknuo važnost ovakvih događaja:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Mislim da su festivali poput ovog, ali i generalno, bitni jer su to mjesta gdje se toj kompleksnoj industriji daje vjetar u leđa, posebno mladima. “ – poručio je Burić.

Osim Zlatka Burića, na masterclassu su mlade filmaše educirali vrhunski stručnjaci sedme umjetnosti kao što su Dragan Bjelogrlić, jedan od najcjenjenijih glumaca i redatelja na Balkanu, Maja Kvetny, casting direktorica poznata po holivudskim blockbusterima poput 'Spider-Man: Far From Home' i 'Jojo Rabbit' te Jelena Gavrilović, redateljica popularne serije za mlade 'SRAM'. U inspirativnim razgovorima dijelili su iskustva o radu s mladim generacijama, izazovima velikih produkcija, suradnji s vrhunskim redateljima, te tumačenju složenih uloga.

Oduševljenje Brač film festivalom, atmosferom i entuzijazmom koji vlada u uvali svetog Petra, na zatvaranju nije skrivala Maja Kvetny.

„Potpuno sam oduševljena, energija ovih mladih ljudi je toliko inspirativna. Ne mogu zamisliti bolje mjesto za održavanje jednog ovakvog festivala koji potiče mlade filmaše. “ – istaknula je Kvetny .

Podsjetimo, Brač Film Festival međunarodni je festival igranog filma za debitante i mlade filmaše iz Europe i mediteranskih zemalja osnovan 2015. godine u s ciljem promocije debitantskih dugometražnih igranih filmova, predstavljanja kratkometražnih igranih filmova studenata filmskih akademija, filmskog odgoj djece i mladih kroz posebne projekcije i edukativne radionice te umrežavanja mladih filmskih profesionalaca s već istaknutim filmskim djelatnicima iz Hrvatske i svijeta.