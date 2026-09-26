Zvjezdano selo Mosor privuklo brojne znatiželjnike: U Splitu promatrali Sunce, Mjesec i Saturn

Zajednica tehničke kulture grada Splita, u suradnji sa svojom udrugom članicom Zvjezdano selo Mosor, sudjelovala je u ovogodišnjoj Europskoj noći istraživača, koja je pod nazivom "Ja istražujem" prvi put održana na Kampusu Sveučilišta u Splitu i duž Ulice Ruđera Boškovića. Manifestacija je održana 25. rujna od 17 do 22 sata, a posjetiteljima je ponudila priliku da se na zanimljiv i neposredan način približe znanosti i astronomiji.

Sunčeve pjege promatrali metodom projekcije

Zvjezdano selo Mosor ispred ulaza u FESB postavilo je teleskop kroz koji su posjetitelji još prije zalaska Sunca mogli promatrati Sunce. Metodom projekcije bile su vidljive sunčeve pjege, što je privuklo pozornost brojnih okupljenih. Nakon što je pao mrak, pogled kroz teleskop usmjeren je prema gotovo punom Mjesecu, a potom i prema Saturnu, koji se trenutačno nalazi blizu opozicije sa Suncem.

Najviše interesa među djecom

Nekoliko desetaka zainteresiranih građana, među kojima je bilo ponajviše djece, dobilo je priliku zaviriti kroz okular teleskopa i promatrati neke od najupečatljivijih objekata noćnog neba. Unatoč snažnoj gradskoj rasvjeti, Mjesec i Saturn bili su dovoljno sjajni da ih posjetitelji mogu jasno promatrati.

Astronomsko promatranje vodio je astronom-animator Zvjezdanog sela Mosor Zoran Knez, koji je okupljenima približio zanimljivosti vezane uz promatrane nebeske objekte. Sudjelovanjem u Europskoj noći istraživača Zajednica tehničke kulture grada Splita i Zvjezdano selo Mosor još su jednom približili astronomiju građanima, osobito najmlađima, kojima je upravo pogled kroz teleskop mnogima bio jedan od najzanimljivijih dijelova večeri.