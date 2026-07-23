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Zvjezdano selo Mosor ponovno okuplja mlade: Stižu učenici hrvatske manjine iz Rumunjske

Edukacijski program organizira se u suradnji s Demokratskim savezom Hrvata u Rumunjskoj, a okupit će ponajviše učenike petih i šestih razreda osnovne škole iz karaševskih hrvatskih zajednica

Zvjezdano selo Mosor od 17. do 22. kolovoza 2026. godine bit će domaćin još jedne ljetne škole, ovoga puta namijenjene učenicima hrvatske nacionalne manjine iz Rumunjske. Edukacijski program organizira se u suradnji s Demokratskim savezom Hrvata u Rumunjskoj, a okupit će ponajviše učenike petih i šestih razreda osnovne škole iz karaševskih hrvatskih zajednica. U Hrvatsku će doputovati u pratnji svojih voditelja.

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Druženje mladih iz Rumunjske i Splita

Ljetnoj školi pridružit će se i nekoliko učenika iz Splita, članova udruga koje djeluju u sklopu Zajednice tehničke kulture grada Splita. Zajedničkim sudjelovanjem u programu dodatno će se potaknuti druženje, razmjena iskustava i stvaranje novih prijateljstava među mladima iz Hrvatske i pripadnicima hrvatske zajednice u Rumunjskoj.

Od robotike i programiranja do astronomije

Sudionike očekuje bogat program radionica modelarstva, programiranja, robotike, elektrotehnike i medijske pismenosti.

Održat će se i radionica "Pokreni tijelo. Probudi mozak. Oslobodi maštu!", koja spojem pokreta, znanstvenog pripovijedanja i timskih izazova potiče pažnju, kreativnost, suradnju i učenje kroz iskustvo. Cilj radionice je djeci pokazati kako znanost može biti uzbudljiva pustolovina, ali i omogućiti im stjecanje znanja koja će poslije moći primjenjivati u školama i lokalnim zajednicama.

Uz praktične radionice, za učenike su pripremljena predavanja iz astronomije i promatranje noćnog neba teleskopom s terase zvjezdarnice. Tako će imati priliku neposredno upoznati ljepote svemira i naučiti osnove astronomije. Program će provoditi iskusni mentori iz udruga članica Zajednice tehničke kulture grada Splita i Hrvatske zajednice tehničke kulture, nastavnici splitskih osnovnih i srednjih škola te odgojiteljica mentorica iz jednog splitskog dječjeg vrtića.

Jačanje kreativnosti i timskog rada

Cilj programa nije samo upoznavanje učenika sa suvremenim tehnologijama, već i razvoj kreativnosti, praktičnih znanja, timskog rada i inovativnog razmišljanja. Kroz radionice će sudionici stjecati nova znanja i vještine, rješavati praktične zadatke te učiti kako zajedničkim radom razvijati ideje i pronalaziti rješenja.

Karaševski Hrvati predstavljaju najbrojniju skupinu hrvatske nacionalne manjine u Rumunjskoj. Stoljećima njeguju hrvatski jezik, katoličku vjeru, običaje i kulturnu baštinu. Obrazovanje i povezivanje s domovinom među najvažnijim su čimbenicima očuvanja njihova nacionalnog identiteta, zbog čega ovakvi programi imaju posebno značenje za mlađe generacije. Osim edukacijskog dijela, učenici će upoznati prirodne ljepote Mosora te kulturne i povijesne znamenitosti Splita i okolice. Sudjelovat će i u rekreativnim aktivnostima te sadržajima kojima se dodatno jača njihova povezanost s Hrvatskom.

Nastavak uspješnog niza ljetnih škola

Ova ljetna škola nastavak je bogatog programa edukacija koje se tijekom ljeta održavaju u Zvjezdanom selu Mosor. Program ujedno potvrđuje njegovu ulogu jednog od značajnijih centara izvannastavnog tehničkog obrazovanja i međunarodne suradnje mladih. Ljetna škola predstavlja i vrijedan doprinos jačanju veza Republike Hrvatske s hrvatskom zajednicom u Rumunjskoj kroz obrazovanje, znanje, prijateljstvo i zajedničko stvaranje novih prilika za mlade naraštaje.

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