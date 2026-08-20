Zvjezdano selo Mosor okuplja mlade radioamatere: Tjedan dana STEM-a, satelitskih veza i promatranja zvijezda

Od 23. do 30. kolovoza 2026. u objektu zvjezdarnice Zvjezdano selo Mosor u Gornjem Sitnom održat će se 18. Ljetni radioamaterski kamp za djecu i mlade. Kamp zajednički organiziraju Hrvatski radioamaterski savez i udruga Zvjezdano selo Mosor, a ovogodišnji program ujedno je četvrta ljetna škola tehničkih aktivnosti koju udruga priređuje tijekom ovoga ljeta. Kampu će prisustvovati 23 polaznika iz RH i drugih zemalja.

Kamp je namijenjen djeci i mladima do 17 godina, bez obzira na prethodno znanje. Početnici će kroz tečaj radioamaterizma imati priliku steći osnovna znanja i pripremiti se za polaganje ispita za operatora P razreda, dok će iskusniji mladi radioamateri svoje znanje moći dodatno usavršiti.

Program se temelji na učenju kroz praktičan rad, a obuhvaća radiokomunikacije, elektroniku, informatiku i druge STEM sadržaje. Polaznici će učiti o radijskoj opremi, frekvencijama i pravilima uspostavljanja veza, izrađivati vlastite elektroničke sklopove u maloj školi lemljenja te sudjelovati u amaterskoj radiogoniometriji, odnosno „lovu na lisice“.

Poseban dio programa bit će rad preko radioamaterskih satelita, gdje će polaznici upoznati osnove satelitskih komunikacija i imati priliku sami pokušati uspostaviti vezu. Predviđen je i terenski, odnosno portabl rad – postavljanje prijenosne postaje i žičane antene te ostvarivanje veze s vrha Makirina.

Tijekom cijelog kampa bit će aktivna službena radioamaterska postaja 9A0HRS, putem koje će mladi moći ostvarivati stvarne veze s radioamaterima diljem svijeta te učiti o radioamaterskoj kulturi, vođenju dnevnika, QSL karticama, diplomama i natjecanjima.

Program će se odvijati i pod zvjezdanim nebom. Svake večeri polaznici će sudjelovati u astronomskim promatranjima teleskopom uz kratka predavanja, a predviđeni su i edukativni izleti.

Ljetni radioamaterski kamp tako mladima pruža priliku da kroz iskustveno učenje povežu radioamaterizam, elektroniku, informatiku, astronomiju i druge STEM sadržaje, razvijajući pritom kreativnost, suradnju i vještine rješavanja problema.