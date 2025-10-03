Close Menu

Zvjezdano selo Mosor obilježava Svjetski tjedan svemira 2025. – „Živjeti u svemiru“

Program uključuje astronomska predavanja za učenike osnovnih škola, promatranja noćnog neba teleskopom te likovne radionice na temu svemira

Svjetski tjedan svemira (World Space Week, WSW), najveća globalna manifestacija posvećena svemirskoj znanosti i tehnologiji, obilježava se od 4. do 10. listopada 2025. pod temom „Živjeti u svemiru“.

Ovogodišnja tema, koju je odabrala Svjetska svemirska asocijacija (WSWA), a podržavaju je Ujedinjeni narodi, usmjerena je na istraživanje inovacija, tehnologija i izazova koji omogućuju život čovječanstva izvan Zemlje – od svemirskih postaja i sustava za održavanje života u svemiru do vizija kolonizacije Mjeseca i Marsa.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U obilježavanje Svjetskog tjedna svemira uključit će se i Udruga Zvjezdano selo Mosor, koja će organizirati niz edukativnih aktivnosti s ciljem popularizacije astronomije i svemirskih znanosti među djecom i mladima.

Program uključuje astronomska predavanja za učenike osnovnih škola, promatranja noćnog neba teleskopom te likovne radionice na temu svemira.

Događanja će se održavati u Zvjezdarnici u Gornjem Sitnom i u Gradskoj knjižnici Marka Marulića – Brodarica, a sudjelovat će više od 160 učenika osnovnih škola.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0