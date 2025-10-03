Zvjezdano selo Mosor obilježava Svjetski tjedan svemira 2025. – „Živjeti u svemiru“

Svjetski tjedan svemira (World Space Week, WSW), najveća globalna manifestacija posvećena svemirskoj znanosti i tehnologiji, obilježava se od 4. do 10. listopada 2025. pod temom „Živjeti u svemiru“.

Ovogodišnja tema, koju je odabrala Svjetska svemirska asocijacija (WSWA), a podržavaju je Ujedinjeni narodi, usmjerena je na istraživanje inovacija, tehnologija i izazova koji omogućuju život čovječanstva izvan Zemlje – od svemirskih postaja i sustava za održavanje života u svemiru do vizija kolonizacije Mjeseca i Marsa.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U obilježavanje Svjetskog tjedna svemira uključit će se i Udruga Zvjezdano selo Mosor, koja će organizirati niz edukativnih aktivnosti s ciljem popularizacije astronomije i svemirskih znanosti među djecom i mladima.

Program uključuje astronomska predavanja za učenike osnovnih škola, promatranja noćnog neba teleskopom te likovne radionice na temu svemira.

Događanja će se održavati u Zvjezdarnici u Gornjem Sitnom i u Gradskoj knjižnici Marka Marulića – Brodarica, a sudjelovat će više od 160 učenika osnovnih škola.