Zvjezdan Ružić uoči velikog koncerta u Splitu: „Nikada se nisam toliko ogolio. Publika će proživjeti film svoga života“

Čovjek koji je već kao desetogodišnjak svirao čitave turističke sezone, a vlastitu pozornicu napravio od bačava, dasaka i starog zračnog madraca, danas iza sebe ima ozbiljnu glazbenu karijeru. Ipak, Zvjezdan Ružić tvrdi da se u njegovu odnosu prema glazbi ono najvažnije nije promijenilo.

Još uvijek je, kaže, isti radoznali dječak koji pokušava otkriti što se nalazi iza sljedeće note.

U Split stiže 26. rujna, gdje će u Malom amfiteatru otvoriti svoju dosad najveću hrvatsku turneju. Ne najavljuje običan klavirski koncert. Rasvjeta, kamere, projekcije i njegovi osobni zapisi pratit će glazbu, a želja mu je da publika tijekom večeri ne promatra samo njegovu priču, nego u njoj pronađe i vlastitu.

U razgovoru za Dalmaciju Danas otvoreno govori o svojim počecima, obitelji, vjeri, životnim lomovima, ljudima koji su se pitali „tko njega gura“, ali i o Splitu, gradu u kojem je prije nekoliko godina doživio koncert koji i danas pamti.

„Još uvijek sam onaj isti radoznali dječak“

Ako netko u Dalmaciji prvi put čuje ime Zvjezdan Ružić, kako biste mu u nekoliko rečenica objasnili tko ste vi, osim onoga što piše u vašoj biografiji?

Čovjek koji posljednjih 30 godina svim srcem i dušom živi za glazbu. Od onog prvog zvuka prijateljeva sintisajzera koji me zauvijek očarao i odredio mi život, preko prvog rastezanja mamine harmonike s osam godina, pa sve do danas, kada živim svoj san, komponiram autorsku glazbu i putujem svijetom sa svojom glazbom, još uvijek sam onaj isti radoznali dječak koji skromno i ponizno korača za tim tragom glazbe, te božanske kreacije, tražeći kroz nju odgovore za svoj život.

A onda, kada s neba dobijem tu glazbu na dar, otvorena srca dijelim je sa svijetom. Jer to je dar Božji, veliki blagoslov, a itekako sam svjestan da je dovoljna samo sekunda da se taj portal inspiracije zatvori.

Teško je čitav život svesti na nekoliko rečenica, ali to bih nekako, ukratko, bio ja.

Pozornica od bačava, madraca i starih gradela

Vaš glazbeni put nije počeo na velikim pozornicama. Još kao dijete svirali ste na turističkom brodu, a klavijature ste prvi put poželjeli nakon što ste ih vidjeli kod prijatelja. Koliko je taj dječak koji je jednostavno znao „to je to“ još uvijek prisutan u vama?

Prvi profesionalni angažman imao sam sa samo deset godina, svirajući čitave sezone na brodu za turiste. A sanjao sam već tada da nastupam na pozornici. Tatu sam molio da mi napravi pozornicu u dvorištu. Napravili smo je na malim bačvama i stavili daske preko njih. Bila je velika otprilike dva puta jedan metar; za mene i sintisajzer dovoljno.

Onda sam mu rekao da nam fali „tepih“, onaj plavi kakve su tada imale pozornice. Imali smo kod kuće jedan probušeni zračni madrac, baš tamnoplavi. Njega smo rastegnuli preko dasaka. A stepenica za penjanje na pozornicu, to je bilo najbolje – bile su stare gradele od roštilja.

Tata je, kako je po struci elektroničar, složio i čitav light show sa senzorom koji je reagirao na moje sviranje. Imao sam tada deset godina. To su bili moji prvi koncerti za susjede. Pozvali smo sve, mama je napravila tople sendviče, a ja sam na klavijaturi održao svoj mini koncert u dvorištu. Nekoliko smo puta ponovili taj događaj.

A što je danas drugačije? Pa malo toga, zapravo. I dalje maštam, ostvarujem svoje vizije i snove. I dalje se divim glazbi koju svakodnevno otkrivam, svijetu, životu. I dalje me jednako, čak i puno više, veseli svaki novi koncert i svaka nova duša koja prepozna moju glazbu.

Ali kada se popnem na pozornicu, neovisno o tome tko sjedi u publici i koliko je stotina ili tisuća ljudi u dvorani, ja sam i dalje poprilično isti kao onaj dječak u žuto-bijeloj majici na pruge koji je tada svirao pred susjedima i članovima obitelji.

A ono najljepše je što i danas imam žive i zdrave roditelje koji se i dalje jednako vesele svakom mom novom koncertu i uspjehu, baš kao i onda davno. To nema cijenu.

„Bez financijskog zaleđa i bez veza i vezica“

Kada ste shvatili da glazba za vas neće biti samo profesija, nego način na koji razumijete sebe i svijet oko sebe?

Rano, zapravo. Iako su to u početku bile „gaže“, a ne umjetnički koncerti, od svoje desete godine, svirajući na brodovima i u karnevalskim povorkama, počeo sam spoznavati svijet i ljude. Toliko sam ih susreo kroz glazbu. Nekima sam s jedanaest godina svirao sindikalnu zabavu, drugima vjenčanje s trinaest, nekima maturalnu zabavu, a nekima s bendom u klubu. I sve to od desete do šesnaeste godine.

Dok su se drugi ljeti kupali, ja sam po čitave dane svirao na brodu, konobario i pomagao u kuhinji. Zimi sam od desete godine svirao po čitave dane i noći u karnevalskoj povorci na Zametu, među 150 maškara i zvončara. Zime, hladnoća, noći, zadimljeni kafići, autobusi, klubovi... Svuda sam svirao. Kroz svaku tu svirku polako sam gradio svoj put.

Trnovit je to bio put. Puno toga sam prošao i puno prepreka prevladao, uz ljubav i vjeru u sebe te podršku svoje obitelji. Iz skromnog doma, bez financijskog zaleđa i bez veza i vezica, iz malog mjesta, došao sam do ovoga danas.

Zato mi je ponekad teško slušati kada netko moj put objasni pitanjem: „Tko njega gura?“ ili pretpostavkom da mi je sve bilo omogućeno. Sve sam to već čuo. Ali ja dobro znam tko sam i koliko je težak bio put iza mene. Čvrsto i zahvalno stojim tu gdje jesam, u nadi da će mi Bog dati snage i volje da i dalje hrabro koračam putem svojih snova.

„Koncert je trenutak u kojem nastaje nova glazba“

U vašem radu često se osjeti potreba da izađete iz onoga što se od vas očekuje. Jeste li više umjetnik koji slijedi vlastitu znatiželju ili onaj koji unaprijed zna što želi reći publici?

Kod mene je sve spontano, ogoljeno... U trenutku. Ne bojim se istine. Davno mi je tata rekao: „Sine, svi sve ionako znaju. A život koji nije u istini vodi u bolest.“

Ne bojim se tog trenutka spontanosti pred svojom publikom, pred svijetom. Ne treba mi „skica“ ni plan za moj koncert. Imam plan, redoslijed skladbi, sve je to važno, naravno. Ali koncert je trenutak u kojem iz tih skladbi nastaje nova glazba, novi trenutak, u kojem se publika i ja povežemo u jedno biće. Biće koje se prepusti ljepoti glazbe i koje nas sve zajedno odvede u jedan paralelni svemir.

To je taj moj svijet. A ja ih jedino onim najiskrenijim što imam, čitavim srcem, mogu tamo odvesti. I opet, svaka je večer drugačija, kao i svaka publika. Ali taj trenutak kada svi zajedno uplovimo u taj portal, kada nestanemo iz dvorane na tih 90-ak minuta... To je nešto što uopće ne stane u riječi.

„Nikada se nisam toliko ogolio kao na ovom albumu“

Vaš posljednji veliki autorski projekt „A Storm in a Teacup“ nastao je iz vrlo osobnog iskustva. Koliko vam je bilo teško vlastite životne lomove pretvoriti u nešto što će drugi ljudi slušati, prepoznati i možda u tome pronaći nešto svoje?

Nikada se nisam toliko ogolio kao na ovom albumu. Pokazao sam svijetu sve boje svoje duše, ali i sve strahove, boli i slabosti. Pokazao sam i svu ljepotu, nadu, vjeru i ljubav. Sve sam otkrio upravo kroz „A Storm in a Teacup“.

Bila je to moja oluja u šalici čaja. Ona velika oluja koja je trajala nekoliko godina i za koju sam imao osjećaj da nikada neće prestati, a svijet je uopće nije vidio. Baš kao što mi danas, nakon što sam je pobijedio, odnosno nakon što sam pobijedio samoga sebe, izgleda kao da je bila samo jedna mala oluja u šalici čaja.

Nije mi bilo svejedno, niti mi je bilo lako podijeliti je sa svijetom. Ali ovaj album došao je kao dar od Boga. On me vodi na čitavom tom putu, čuva me... Pa koga da se bojim? Tko će što reći? Svijet ionako priča, jer ljudima je lakše pričati o drugima nego o sebi.

A na tom putu potpunog otkrivenja upoznao sam tisuće ljudi koji su me upravo zbog te istine mogli vidjeti. One slične meni. One koji se ne boje.

Jer na kraju dana, svatko od nas prolazi svoju oluju u šalici čaja. Sve su naše oluje na neki način slične. Pa ako nekome baš ova moja, zapisana kroz skladbe na „A Storm in a Teacup“, donese poneki odgovor, nadu, snagu, utjehu, kompas ili putokaz za dalje – to je ono najljepše. Za mene, najveća nagrada.

Postoji li nešto što ste kroz glazbu uspjeli reći, a nikada niste uspjeli izgovoriti riječima?

Sve.

„Najveća nagrada mi je publika“

Danas imate vrlo ozbiljnu karijeru iza sebe, ali djelujete kao netko kome je važnije što još može istražiti nego ono što je već postigao. Što vas danas najviše intrigira?

Uvijek je isto, od one prve pozornice u dvorištu do danas. Otkrivam sebe, spoznajem život kroz glazbu. Ona mi liječi dušu, hrani me, napaja svakodnevno... Glazba je moj prozor u svijet u kojem mi je dopušteno biti svoj, do kraja svoj.

U tom svijetu ne postoje računi, ograničenja, pravila, ratovi. U njemu ljubav vodi, a Bog vlada. U njemu je u redu biti što god da jesi jer svi smo mi povezani i slični više nego što mislimo. U tom svijetu nema podjela, granica, zastava, dronova ni bombi. Tamo je sve malo mekše, nježnije... empatičnije.

To je moj cilj, a ne nagrade. Nagrade daju ljudi, struka, ali ljudi. One su subjektivne. Moj poziv je glazba, s nagradom ili bez nje.

Zahvalan sam za svaku, naravno, i značile su mi u trenutku kada sam ih dobio. Ali i s njima i bez njih, moja bi strast i glad za otkrivanjem sebe, a time i glazbe, uvijek bile jednake. Tu nema dileme.

A ona najveća nagrada mi je publika koja otvorena srca dolazi na moje koncerte, koja me vidi, prepoznaje moju dušu, moje note... To nema cijenu.

„Zatvorim oči i samo se prepustim“

Što se događa u vašoj glavi kada sjednete za klavir i pred vama više nema nota, nego samo prostor za ono što će se dogoditi?

Ne mislim. Zatvorim oči i samo se prepustim. Kod mene note, zapravo, dolaze tek na kraju, ako ih trebam raspisati za svoj prateći orkestar. Meni one ne trebaju. Glazba je u meni.

Čitav album od 33 skladbe, sve instrumente, a bilo ih je doslovno za kamion, sve sam snimio bez ijedne skice, bez ijedne napisane note.

To je onaj najljepši osjećaj potpune predanosti i povjerenja. Povjerenja u Boga, u sebe, u glazbu. Povjerenja da će te odvesti na pravi put.

Sve ostalo je mentalno. A mentalno ima svoja ograničenja, pravila, zakone. I onda je to nešto drugo... nešto što nije moj svijet.

Split je morao biti prvi: „Govorili su mi da je splitska publika teška“

Krećete na veliku hrvatsku turneju, a prvi grad je upravo Split. Zašto ste željeli da priča počne upravo ovdje?

Pamtim posebno onaj koncert u Splitu, taman prije lockdowna. Bila je veljača 2020. godine. Dvorana puna do posljednjeg mjesta, a toplina splitske publike... Neopisivo. Smijali smo se svim srcem, i oni i ja. Ne znam što je bilo, kako ni zašto... ali bilo je baš posebno.

A toliko su me upozoravali da je splitska publika „teška“. Prema meni su bili toliko predivni. Zato sam i poželio da upravo u tom gradu započne ova, dosad za mene najveća hrvatska turneja.

Po jutru se dan poznaje, kažu. A ja baš iz dubine duše osjećam da će to „jutro“ moje turneje, 26. rujna, biti ispunjeno najljepšim bojama sunčevih zraka, toplinom, morem i ljubavlju.

Baš osjećam to. I neopisivo se veselim ovom koncertu!

„Želim da publika doživi čitav film“

Vaš splitski koncert nije zamišljen kao klasični klavirski koncert, nego kao iskustvo u kojem se glazba, slika i atmosfera međusobno nadopunjuju. Što će se zapravo događati u Malom amfiteatru 26. rujna?

Osim mog klavira i glazbe, koja je, naravno, glavna točka večeri, bit će tu i posebno dizajnirana rasvjeta, režija kamera i tekstovi na ekranu koji će pomno, do najsitnijeg detalja, pratiti svaku mikrodinamiku moje glazbe.

Na ekranu će se pojavljivati i moji ogoljeni zapisi i promišljanja iza svake skladbe, dajući cijeloj večeri posebnu dinamiku. Želja mi je da publika, dok uživa u koncertu, doživi čitav film. Bit će to film moga života, ali oni će kroz moju oluju proživjeti film svoga života.

Takvo se iskustvo već dogodilo na premijeri u Velikoj dvorani Lisinski i na Velikoj ljetnoj pozornici u Opatiji. Ljudi su nakon koncerta bili u transu. Govorili su mi da su doživjeli sebe, susret sa sobom u nekom dubljem smislu...

To mi je želja. Ne da publika dođe slušati pijanista, već da dođe doživjeti nešto puno više od koncerta.

„Ništa se ne može usporediti s koncertom“

I za kraj, zašto biste nekome tko vas nikada nije slušao rekli: „Dođi 26. rujna u Split“ – što će dobiti te večeri što ne može dobiti samo ako kod kuće pusti vaš album?

U ovaj album uložio sam toliko novca, truda i vremena. Produkcija je rađena po svjetskim standardima. Ali ipak, ništa se na ovom svijetu ne može usporediti s koncertom.

Onaj trenutak u dvorani kada svi postanemo jedno, maleni pred tom glazbom, tom Božjom kreacijom, kada zajedno otplovimo u taj svemir... To je nešto što možemo doživjeti samo uživo. Kao i svi oni spontani trenuci koji će se te večeri roditi na pozornici, u mojoj interakciji sa splitskom publikom.

A upravo ti mali trenuci radosti ono su što kroz život nosimo sa sobom. Ono zbog čega živimo, na kraju dana.