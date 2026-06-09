Zvijezde iz cijelog svijeta oduševljene JudoFestom u Poreču: "Ovo nam je najdraža destinacija"

Najveća imena svjetskog juda i ovog lipnja borave u Poreču, gdje se u sklopu JudoFesta, nekadašnjeg Judo Festivala, održava niz aktivnosti Europske judo unije. Među najposjećenijima su Olimpijski trening kamp i trening kamp za kadete, koji se održavaju u dvorani Intersport u Zelenoj laguni. Članovi europske i svjetske judo obitelji s nestrpljenjem su dočekali lipanj, jer upravo tada Hrvatska ponovno postaje jedno od najvažnijih okupljališta judaša. Ove godine seniorski Olimpijski trening kamp okupio je više od 600 natjecatelja iz više od 40 država, dok je kadetski trening kamp, namijenjen natjecateljima do 18 godina, privukao oko 200 sudionika.

Od 8. do 13. lipnja na tatamiju dvorane Intersport najbolji judaši i judašice u seniorskoj i kadetskoj konkurenciji kroz zajednički rad i zahtjevne treninge traže novi iskorak u formi.

Barbara Đinović: "Upravo je onako kako treba biti"

Aktivnosti Hrvatskog judo saveza ni ove godine ne propušta olimpijska prvakinja Barbara Đinović, rođena Matić, iako je u šestom mjesecu trudnoće. "Upravo je onako kako treba biti, zahtjevno, svi rade na visokoj razini i tako najviše napredujemo. Lijepo je čuti druge kako uživaju kod nas i koliko su zadovoljni organizacijom", rekla je Barbara Đinović, jedna od natjecateljica koja je stasala upravo na ovom Olimpijskom trening kampu. Nakon jutarnjih i poslijepodnevnih treninga, judaši, njihovi treneri i ostali članovi reprezentacija odmaraju se i dogovaraju aktivnosti u hotelima Plave Lagune, gdje imaju sve potrebno za dodatni rad, odmor i uživanje u početku ljeta.

Dragan Crnov: "Naši borci imaju priliku raditi s najboljima na svijetu"

Zadovoljstvo organizacijom i uvjetima istaknuo je i izbornik ženskih reprezentacija Hrvatske Dragan Crnov.

"S užitkom ugošćujemo naše kolege i prijatelje iz cijelog svijeta u Istri, a Poreč i svi resursi Plave Lagune samo poboljšavaju dojam. Za to vrijeme naši borci imaju priliku u svojoj državi raditi s najboljima na svijetu i lijepo je vidjeti da to koriste", rekao je Dragan Crnov. Poreč je već godinama omiljena destinacija brojnih judo zvijezda, a među njima je i dvostruki olimpijski pobjednik, Čeh Lukaš Krpalek, koji redovito dolazi brusiti formu upravo u Hrvatsku.

"Uvijek je užitak doći u Poreč, fantastični uvjeti. Hoteli su nam na korak, nakon treninga skačemo odmah u more. Sjajno je to što svake godine ovdje mogu doći s obitelji", poručio je Lukaš Krpalek.

Svjetska judo elita na tatamiju u Zelenoj laguni

Uz Lukaša Krpaleka, u Poreču trenira i prva postava Gruzije, predvođena olimpijskim prvakom Lashom Shavdatuashvilijem, trostrukim svjetskim prvakom Tatom Grigalashvilijem i dvostrukom svjetskom prvakinjom Eteri Liparteliani. Među velikim imenima je i svjetski broj jedan u kategoriji do 70 kilograma, Lara Cvjetko, kao i Njemica Anna Monta Olek, koja drži vrh ljestvice u kategoriji do 78 kilograma. U Poreču su i osvajačica srebra iz Pariza do 63 kilograma, Meksikanka Guadalupe Prisca Awiti Alcaraz, dvostruki svjetski prvak iz Portugala Jorge Fonseca u kategoriji do 100 kilograma te brojni drugi osvajači velikih odličja.

Hrvatska s više od 90 natjecatelja

Hrvatska reprezentacija na Olimpijskom trening kampu sudjeluje s više od 50 natjecatelja, dok kadetska reprezentacija broji oko 40 judaša i judašica. Stručni stožer, predvođen muškim izbornikom Deanom Ilićem, izbornikom ženskih reprezentacija Draganom Crnovom te izbornikom juniorske i kadetske reprezentacije Matijom Frlićem, zajedno s desetak reprezentativnih trenera prati svaki detalj trenažnog procesa. Tijekom deset dana JudoFesta, uz Olimpijski trening kamp i kadetski trening kamp, judaši i judašice sudjeluju u još četiri aktivnosti koje su na rasporedu od nedjelje, 14. lipnja, do četvrtka, 18. lipnja.

Među njima su trening kamp za natjecatelje do 16 i 14 godina, koji vodi bivši svjetski i europski prvak, Mađar Akos Braun, zatim inkluzivni judo, kata seminar koji će voditi instruktori iz japanskog Kodokana te obiteljski trening kamp namijenjen roditeljima i djeci do 10 godina.

Na tim se aktivnostima očekuje oko 300 sudionika, čime će ukupna brojka ovogodišnjeg izdanja JudoFesta dosegnuti približno 1.100 sudionika.