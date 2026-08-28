"Zvijezda" zapada Splita najavila kandidaturu na nadolazećim izborima u Splitu: Kreće s prikupljanjem potpisa

Nezavisna lista Luka Kovač Levantin donijela je odluku da ponovno izađe na izbore za Gradski kotar Spinut, koji će se održati 27. rujna 2026. godine.

Time jedna od najuspješnijih nezavisnih kotarskih lista u Splitu kreće po novi mandat, četiri godine nakon što je na prethodnim izborima ostvarila iznimno uvjerljiv rezultat.

Na izborima 2022. godine lista koju predvodi Luka Kovač Levantin osvojila je 680 glasova, odnosno gotovo 60 posto glasova birača koji su pristupili izborima. To im je donijelo čak pet od ukupno sedam vijećničkih mjesta, odnosno samostalnu apsolutnu većinu u kotarskom vijeću.

Od jednog vijećnika do apsolutne većine

Posebno je zanimljiv politički put ove nezavisne liste. Na izvanrednim kotarskim izborima 2020. godine osvojili su jedno vijećničko mjesto, da bi samo dvije godine poslije ostvarili veliki skok i postali uvjerljivo najjača opcija u Spinutu.

Rezultat nije stigao preko noći. Kovač Levantin i ljudi okupljeni oko njegove liste tijekom proteklih godina bili su snažno prisutni u kvartovskim temama, od komunalnih problema i uređenja javnih prostora do sportskih sadržaja, prometa i kroničnog problema parkiranja.

Upravo se kontinuitet aktivnosti, a ne pojavljivanje među građanima isključivo uoči izbora, pokazao kao jedna od glavnih karakteristika ove nezavisne kvartovske priče.

Kovač Levantin je i tijekom aktualnog saziva ostao jedan od javno najaktivnijih predsjednika splitskih gradskih kotareva. Posljednjih mjeseci posebno je aktualno pitanje planirane podzemne garaže u Spinutu, oko koje je kotar s Gradom Splitom pregovarao o uvjetima zaštite i obnove postojećih sportskih sadržaja te povećanju broja parkirališnih mjesta.

Ponovno izlaze pred građane

Sada je donesena i formalna odluka – lista će pokušati dobiti povjerenje stanovnika Spinuta za još jedan mandat.

– Nezavisna lista Luka Kovač Levantin donijela je odluku da ide na izbore u Gradskome kotaru Spinut, koji će se održati 27. rujna 2026. – objavili su.

Prije same predaje kandidature potrebno je prikupiti potpise potpore građana.

Prikupljanje potpisa organizirat će u subotu, 29. kolovoza, na dvije lokacije u Spinutu.

Potpisi će se prikupljati:

VERTIGO – od 9 do 12 sati

RIŠPET – od 17 do 20 sati

„Dođite s prijedlogom, kritikom ili samo na razgovor“

Iz Nezavisne liste pritom poručuju kako punktovi za prikupljanje potpisa neće služiti samo administrativnom dijelu kandidature. Pozivaju stanovnike Spinuta da dođu i razgovaraju s njima o problemima i budućnosti kotara.

– Pozivamo sve koji imaju bilo kakav prijedlog, kritiku ili samo žele porazgovarati o boljitku našeg kvarta da svrate. Hvala svima i vidimo se sutra! – poručili su.

Upravo je neposredan kontakt sa stanovnicima kvarta jedna od stvari na kojima je lista proteklih godina gradila svoj politički identitet. Umjesto klasične stranačke infrastrukture, riječ je o ljudima iz samog Spinuta koji su se okupili oko konkretnih problema i projekata u kvartu.

Prije četiri godine birači su im dali vrlo snažan mandat

Predstojeći izbori pokazat će kako stanovnici Spinuta ocjenjuju njihov četverogodišnji rad.

Startna pozicija Nezavisne liste svakako je snažna. Na posljednjim izborima birači su joj dali rezultat kakav je rijetkost na splitskoj kotarskoj političkoj sceni – gotovo 60 posto glasova i pet od sedam vijećnika.

Četiri godine poslije Luka Kovač Levantin i njegova ekipa ponovno izlaze pred stanovnike Spinuta, ovoga puta s odrađenim punim sazivom iza sebe.

Prvi korak prema novoj izbornoj utrci slijedi već ove subote, kada će na dvije lokacije prikupljati potpise potrebne za kandidaturu.