Zvijezda "Top guna" ne može se načuditi prizoru s Visa: "Ako netko zna priču o ovome, moram je čuti"

Američki glumac Jay Ellis, poznat po ulozi u velikom holivudskom hitu „Top Gun: Maverick“, ljetne dane provodi na Jadranu. Sa suprugom, srpskom manekenkom i glumicom Ninom Seničar, posjetio je Vis, a dojmove s otoka podijelio je s pratiteljima na društvenim mrežama.

Par je na Vis stigao zbog vjenčanja bliskih prijatelja, no glumca su očarali i mir otoka, njegova kamena arhitektura te gastronomska ponuda. Ellis je objavio niz fotografija s putovanja, istaknuvši kako je ondje kušao jednu od najboljih riba ovoga ljeta.

„To je mir kakav nikada nisam upoznao“

Na prizore s Visa reagirala je i glumica Melanie Lynskey, napisavši kako joj se od njih „usporavaju otkucaji srca“. Ellis joj je odgovorio kako je na otoku pronašao mir kakav nikada prije nije iskusio.

Njegovu pozornost posebno je privukao košarkaški obruč postavljen na starom kamenom zidu. Glumac se našalio kako je zid stariji i od same košarke te zamolio pratitelje da mu otkriju priču koja se krije iza neobičnog viškog igrališta.

– Ako netko zna priču o ovom košu, moram je čuti – poručio je.

Jedan pratitelj odgovorio mu je kako su obruč vjerojatno postavila lokalna djeca, uz šalu da Hrvatska očito ima košarkaške priče za koje Hollywood još nije spreman.

S Hrvatskom ga povezuje i Toni Kukoč

Ellisov interes za košarku nije slučajan. U Netflixovoj seriji „Running Point“ glumi bivšeg NBA igrača i trenera, a košarku je igrao i tijekom studija u Oregonu.

Serija ima i zanimljivu poveznicu sa Splitom. Jedan od likova nosi ime Marko Kukoč, što je izravna posveta legendarnom hrvatskom košarkašu Toniju Kukoču, dok se u priči spominje i odlazak skauta u Split i Dubrovnik u potragu za europskim talentima.

Ellis je široj publici poznat i kao Lawrence iz HBO-ove serije „Insecure“, za koju je osvojio nagradu NAACP Image Award, dok je u filmu „Top Gun: Maverick“ glumio uz Toma Cruisea.

Na Visu sa suprugom i majkom svoje dvoje djece

Jay Ellis i Nina Seničar zajedno su od 2015. godine, a vjenčali su se 2022. u Toskani. Imaju dvoje djece, kćer i sina, a fotografije s Visa na svom je profilu objavila i Seničar.

Čini se da je njihovo dalmatinsko putovanje ostavilo snažan dojam, osobito na holivudskog glumca koji je na Visu, daleko od filmskih setova i američke vreve, pronašao ono što se na prepunim turističkim destinacijama sve teže nalazi – jednostavnost, dobru hranu i potpuni mir.