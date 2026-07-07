Zvijezda RTL-ovog showa privedena na ispitivanje pred DORH

Zvijezda RTL-ovog showa "Gospodin savršeni" Laura Prgomet je jutros privedena na ispitivanje pred DORH.

Podsjetimo, hrvatska starleta je u nedjelju navečer privedena zbog narušavanja javngo reda i mira u lapadskom kafiću "Brazil", piše Dubrovački dnevnik.

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Prema riječima više sugovornika Dubrovačkog dnevnika, vrijeđala je ljude, lomila čaše i inventar, rastjerala dubrovačke goste iz objekta.

Nakon što su joj Dubrovčani pozvali Hitnu pomoć zbog stanja u kojem se očito nalazila, stigla je i policija, a neki sugovornici tvrde kako je pritom i službene osobe vrijeđala i na njih nasrtala. Nakon toga je odvedena u prostorije policije, gdje je zadržana do dovođenja pred DORH.

Službene okolnosti događaja tek se trebaju utvrditi, nakon čega će biti jasnije što je prethodilo ovakvom ispadu odnosno što je utjecalo na takvo ponašanje.