Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom protiv Rumunjske rezultatom 2:1 u Zenici zaključila je natjecanje u skupini Lige nacija i osigurala nastup u doigravanju za plasman u elitnu Ligu A. Nakon susreta na Bilinom polju pred novinare je stao napadač Stuttgarta Ermedin Demirović, koji se osvrnuo na važnu pobjedu, podršku navijača, ali i mogućnost da njegova reprezentacija u doigravanju zaigra protiv Hrvatske ili Srbije.

Demirović je pritom jasno poručio kako ga ne zanimaju političke okolnosti koje bi mogle pratiti takve utakmice. Za njega je, istaknuo je, najvažniji nogomet, a prema svakom protivniku odnosi se s jednakim poštovanjem.

Hrvatska među mogućim protivnicima BiH

Bosna i Hercegovina nalazi se među reprezentacijama koje bi u doigravanju mogle odmjeriti snage s Hrvatskom. Uz BiH, potencijalni suparnici hrvatske reprezentacije su Slovenija, Mađarska i Irska.

Ždrijeb parova održat će se u petak u podne u švicarskom Nyonu, a utakmice su predviđene za ožujak 2027. godine. Prvi susreti igrat će se između 25. i 27. ožujka, dok su uzvrati na rasporedu od 28. do 30. ožujka.

Hrvatska će u ždrijebu imati status nositelja jer je natjecanje u Ligi A završila na trećem mjestu svoje skupine. To znači da će prvu utakmicu odigrati u gostima, a uzvrat pred domaćim navijačima.

Ako ždrijeb spoji Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, Demirović neće moći nastupiti u prvom susretu. Naime, tijekom utakmice protiv Rumunjske u 70. minuti zaradio je žuti karton zbog naguravanja sa suparničkim nogometašima. Budući da mu je to druga javna opomena u natjecanju, morat će odraditi jednu utakmicu suspenzije.

"Ja igram nogomet, to je sport, tu se ne treba miješati politika"

Na pitanje o mogućim protivnicima u doigravanju Demirović nije želio nikoga posebno izdvajati. Naglasio je kako njegova reprezentacija vjeruje u vlastite mogućnosti i da je spremna na svakog suparnika.

"Dat ćemo maksimum protiv koga god. U dobroj smo situaciji i formi, tko god dođe, ne brinemo se. Kada je u pitanju taj politički aspekt, vjerujte mi, mene to ne zanima. Ja igram nogomet, to je sport, tu se ne treba miješati politika", rekao je Demirović pa nastavio:

"Svi znate odakle je moja žena, meni je čovjek čovjek. Uvijek ću se prema svima odnositi s poštovanjem. Možda i te utakmice pomognu politici. Poznajem dosta igrača iz Srbije i Hrvatske i opet ponavljam, meni je nogomet prioritet i tako će uvijek biti. Politika me ne zanima."

Njegove riječi privukle su pozornost i zbog privatne povezanosti sa Srbijom. Naime, Demirovićeva supruga Sandra, djevojački Paraškević, podrijetlom je iz Srbije. Upoznali su se u Njemačkoj, gdje su oboje odrasli.

Napadač BiH tako je još jednom naglasio da sportsko suparništvo ne bi trebalo biti opterećeno političkim pitanjima te da osobno poznaje brojne nogometaše iz hrvatske i srpske reprezentacije.

Priznao lošu igru u prvom poluvremenu

Osim mogućih protivnika, Demirović je komentirao i samu utakmicu protiv Rumunjske, u kojoj je njegova momčad do pobjede stigla nakon preokreta.

Nije skrivao da izvedba Bosne i Hercegovine tijekom prvih 45 minuta nije bila na željenoj razini. Ipak, zadovoljan je reakcijom suigrača u nastavku, kada su pokazali karakter i uspjeli preokrenuti rezultat.

Posebno je istaknuo važnost borbenosti i zajedništva, zahvaljujući kojima je reprezentacija ostvarila cilj koji je postavila prije završetka natjecanja u skupini.

"Igram za navijače, narod i državu"

Demirović je nakon pobjede posebnu poruku uputio navijačima, čiju podršku, kako kaže, osjeća ne samo na stadionima nego i u svakodnevnom životu.

"Vratili smo se borbom i zaslužili pobjedu. Po meni je cilj ispunjen. Ja sam igrač koji daje maksimum, igram za navijače, narod i državu, tako sam uvijek radio. Više puta sam rekao da primjećujem podršku navijača i gdje god me sretnu, to primijetim i to mi puno znači", dodao je.

Pobjedom nad Rumunjskom Bosna i Hercegovina napravila je važan korak prema povratku u najviši rang Lige nacija, a sada je čeka doigravanje protiv jednog od suparnika iz elitne skupine.

Hoće li to biti Hrvatska, Srbija ili neka druga reprezentacija, odlučit će ždrijeb u Nyonu. Demirović je, međutim, već poručio da mu ime protivnika nije presudno.

Njegov je cilj jasan – pružiti maksimum na terenu i pomoći Bosni i Hercegovini da izbori plasman u Ligu A.

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