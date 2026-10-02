Žuti upisali pobjedu u prvoj domaćoj utakmici

Košarkaši Splita i Kvarnera danas su od 18 sati odigrali utakmicu 2. kola SuperSport Premijer lige u kojoj su Žuti slavili rezultatom 94:73, a koji su ujedno bili bolji u svim četvrtinama (28:24, 18:14, 26:20, 22:15).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Kačinas s 15 poena, 4 skoka, 1 asistencijom, 1 ukradenom loptom i 1 blokom, a potom Kučić s 14 poena, 5 skokova, 5 asistencija i 1 ukradebom loptom; McLaughlin s 14 poena, 3 skoka, 2 asistencije i 2 ukradene lopte; Rebec s 13 poena, 2 skoka, 7 asistencija i 2 ukradene lopte; Bajo s 11 poena, 1 skokom i 1 asistencijom; Turudić sa 6 poena i 9 skokova; Runjić sa 6 poena, 2 skoka, 4 asistencije i 1 ukradenom loptom; Vuko s 5 poena, 3 skoka, 5 asistencija i 1 blokom; Gulin s 5 poena i 2 skoka; Palavra s 3 poena te Salamunić s 2 poena i 1 ukradenom loptom.

Split će iduću utakmicu odigrati 7. listopada protiv Opave u gostima u sklopu 1. kola FIBA Europskog kupa u skupini A.