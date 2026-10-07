Žuti pobjedom otvorili europski put: Novi Splitov Amerikanac zablistao kad je bilo najvažnije

Evo europske pobjede za "Žute", u 1. kolu FIBA Europa Cupa Split je u Opavi svladao istoimenog domaćina sa 74:68 (17:13, 24:19,, 14:21, 19:15). "Žuti" su kontrolirali utakmicu, dopustili domaćinu da tek u dva navrata dođe do vodstva i pobjeda je više nego zaslužena. A to posljednje vodstvo Opave stiglo je na minutu i pol prije kraja (68:67). No, tada je Nick Johnson (18 minuta, 14 poena, 4 skoka, 5 asistencija), koji se "Žutima" priključio u ponedjeljak, pokazao zbog čega je nominiran kao prvi igrač ove sezone. Ubacio je pet poena u nizu i odveo Split do važne pobjede na startu europskog puta. Prvi strijelac bio je odlični Vito Kučić (17 poena, 4 trice), a dvoznamenkasti su još bili Mindaugas Kačinas (11 poena, 8 skokova) i Trenton McLaughlin (10 poena, svi u posljednjoj četvrtini).

- Počeli smo dobro, imali na poluvremenu plus 9, igrali odličnu obranu. U nastavku nismo bili pravi, kao da smo ostali u svlačionici, ali s tri beka smo uspostavili kontrolu. U završnici je presudilo iskustvo i kvaliteta Johnsona, pogodio je dva teška šuta. Sretni smo i zadovoljni, prva pobjeda je tu. Idemo dalje, utakmicu po utakmicu - rekao je Splitov trener Damir Rančić.

Split: Rebec 8, 7 as, Johnson 14, 4 sk, 5 as, Vuko 5, 2 sk, Salamunić, Runjić 4, Kučić 17, 3 uk, Kačinas 11, 8 sk, Bajo 5, 4 sk, McLaughlin 10, 5 sk, Turudić 7 sk, Gulin.