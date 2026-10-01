Žuti otvaraju sezonu na Gripama: Split protiv Kvarnera ide po novu pobjedu

Košarka se vraća na Gripe. Split će u petak od 18 sati, u susretu 2. kola SuperSport Premijer lige, pred svojim navijačima ugostiti Kvarner.

Žuti su sezonu otvorili na najbolji mogući način, pobjedom na gostovanju u Dubrovniku, a sada ih čeka prvi ovosezonski nastup pred domaćom publikom.

Trener Splita Damir Rančić pozvao je navijače da u što većem broju dođu na Gripe i pruže podršku njegovoj momčadi.

- Nadamo se da će doći što više gledatelja, ova momčad treba podršku i zaslužuje je. Naše ambicije se znaju, rekao sam da protiv svakog protivnika idemo na pobjedu. Ne podcjenjujemo Kvarner, imamo maksimalni respekt, ali vjerujem u ovu momčad i siguran sam da će dati sve od sebe za pobjedu - kazao je Rančić.

Ulaznice za utakmicu, kao i sezonske pretplate, dostupne su putem sustava Adriaticket, dok će blagajna kluba na dan utakmice biti otvorena od 16 sati.

Susret Splita i Kvarnera počinje u petak u 18 sati.