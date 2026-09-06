ŽUTI DOVELI NOVOG IGRAČA Reprezentativac Litve nosit će broj 33

Reprezentativac Litve Mindaugas Kačinas visok 203 cm novi je igrač Splita. Litavac iz Klaipede lanjsku je sezonu proveo u poljskom Sopotu, a prije toga nosio je dres Alicantea, Edmontona, Burgosa, Rio Breogána, Palencije, Keflavika, Zielona Gore i Neptunasa. Kačinas će nositi broj 33 na dresu.

Po dolasku u redove Splita podijelio je svoje dojmove: "Jako sam uzbuđen što sam postao dio Splita. Kao Litavcu, košarka mi je religija i znam da je Split jedan od legendarnih hrvatskih klubova s velikom poviješću, stoga mi je iznimno drago što ću biti dio ovog kluba. Očekivanja su uvijek velika kada dođete u klub poput Splita. Želim dati sve od sebe, osvojiti nešto i postati dio povijesti. Spreman sam dati sve od sebe i pomoći momčadi na bilo koji način.

Već sam bio u Splitu, to je prekrasan grad s odličnim načinom života. Jedva čekam dolazak", rekao je Kačinas.