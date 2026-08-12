ŽURNO UPOZORENJE ZA STANOVNIKE PET PODRUČJA Imate bunar ili cisternu? Zavod traži da se odmah javite!

Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije ima važnu obavijest za stanovnike s područja gradova Gospića, Otočca i Senja te općina Perušić i Karlobag.

Kako su objavili, provodi se žurno prikupljanje podataka o individualnoj i lokalnoj vodoopskrbi.

"Molimo sve stanovnike navedenih područja koji u posjedu imaju vlastite bunare, cisterne ili se opskrbljuju iz lokalnih vodovoda koji nisu u sustavu javne vodoopskrbe, da se žurno jave Zavodu", poručili su, prenosi Radio Gospić.

Naveli su da podatke, odnosno ime i prezime, adresu i broj za kontakt građani pošalju na: ekologija@zzjzlsz.hr ili nazovu na broj 053 57 48 60.

Iz Zavoda izričito naglašavaju da je voda u sustavu javne vodoopskrbe na cijelom području ovih gradova i općina u potpunosti provjerena i sigurna za piće.

"Važno je istaknuti da trenutačni podaci analiza, koje se redovito provode u okviru državnog i izvorišnog monitoringa, ne ukazuju na bilo kakav utjecaj procjednih voda s odlagališta otpada u Gospiću na sustav javne vodoopskrbe", dodali su.

Sva uobičajena ispitivanja provode se svakodnevno, a u slučaju bilo kakvih prolaznih odstupanja, poput privremeno povišene mutnoće, promjene boje ili mikrobioloških parametara, javni isporučitelji o tome odmah i otvoreno obavještavaju javnost na svojim internetskim stranicama.

Ova se akcija stoga odnosi isključivo na korisnike privatnih bunara i lokalnih vodovoda izvan javnog sustava, ističu.