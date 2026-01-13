Župnik objavio koliko je novca dobio od blagoslova

U Župi Vodice završen je ovogodišnji božićni blagoslov obitelji i domova, koji je trajao dva tjedna i obuhvatio više od 1750 obitelji, među kojima je i tridesetak novih. O tome je izvijestio vodički župnik don Franjo Glasnović putem društvenih mreža, piše tportal.

Blagoslov je proveden na ukupno 25 područja župe, a prema riječima župnika, najviše obitelji obuhvaćeno je u Zatonskoj ulici, gdje živi više od 800 stanovnika u više od 210 kućanstava. ‘Bogu hvala na svemu što nam je dao i darovao. I ove godine smo, uz tek jedan kišni dan, uspjeli sve obaviti uredno i prema planu’, poručio je.

Prilozi veći nego lani, novac ide u župnu blagajnu

Tijekom blagoslova prikupljeno je ukupno 45.190 eura dobrovoljnih priloga, što je oko 7000 eura više nego prošle godine. Kako je pojašnjeno, sredstva su, u skladu s financijskim pravilima Katoličke crkve u Hrvatskoj, uplaćena u župnu blagajnu.

Župnik je naveo da je odluku o javnoj objavi iznosa donio ‘zbog odgovornosti i transparentnosti’ prema vjernicima.

‘Bilo je i radosti i trenutaka potpore’

Osim brojki, istaknuo je i samu atmosferu blagoslova, navodeći da su susreti s obiteljima bili ispunjeni raznim emocijama.

‘Bilo je lijepih, radosnih i smiješnih trenutaka, ali i onih kada je trebalo tješiti, hrabriti i poticati na nadu i vjeru’, poručio je vodički župnik.