Župnik iz Lokve Rogoznice gasio požar i spašavao ljude: "Osjećaš se nemoćno, vatra je bila nevjerojatno brza"

Veliki požar koji je krenuo iz Lokve Rogoznice u svega nekoliko sati proširio se omiškim područjem, zahvatio oko tisuću hektara i ostavio iza sebe izgorjele kuće, automobile i drugu imovinu.

Vatra se širila iznimno brzo, a stanovnici su pred njom napuštali svoje domove i tražili sigurnije mjesto.

Iz Lokve Rogoznice reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić razgovarala je sa župnikom don Nikolom Bodrožićem, koji se tijekom dramatične noći i sam uključio u gašenje požara i pomaganje svojim župljanima.

Kako ste?

Bogu hvala, osjećam se u ovom trenutku dobro jer znam da na području župe, od samih župljana, nitko trenutačno nije stradao.

Kakva je to situacija bila? Vi ste čak sami uzeli vodu i počeli gasiti, bila je to doslovno borba protiv vatre.

Većina nas morala je napustiti svoje kuće i obitelji. Poneki su morali ostati i braniti svoje kuće, ali nisu uspjeli obraniti sve ono što su imali i svu svoju imovinu, pogotovo automobile. Čak desetak i više obitelji na području župe nije uspjelo obraniti svoje kuće. Tako da je veoma žalosno i tužno u ovom trenutku razgovarati i govoriti o toj temi, kada su ljudi povrijeđeni, ožalošćeni i na neki način doživjeli ugrozu.

Kada je krenula ta borba s plamenom, što vam je prolazilo kroz glavu? Jeste li u jednom trenutku pomislili da gubite ovu bitku?

Ni u jednom trenutku, niti ja niti ljudi koji su ostali ovdje. Ja sam ostao negdje možda do 11 sati. Iza toga sam ljude koje sam imao na svojoj savjesti ili duši morao izvesti odavde. Odveo sam ih izvan opožarenog područja kako bi bili sigurni i nakon toga sam se, na neki drugi način i drugim putevima, nastojao vratiti na svoje mjesto da kao župnik pomognem onima koji su se nalazili u nevolji.

Poznajete sve ove župljane jako dobro, obilazite ih i oni dolaze u crkvu. Koji je za vas bio najpotresniji trenutak?

Spoznaja da se osjećaš nemoćnim jer je požar bio tako brz da nekima od njih vjerojatno ne možeš i nećeš moći pomoći, da na neki način zadobiju osjećaj sigurnosti i da su u sklopu cijele zajednice spašeni i izbavljeni iz nevolje koja nas je pogodila.

Kada sada gledate sve što se dogodilo, mislite li da su ljudi bili dobro informirani? Jeste li i vi na vrijeme dobili informacije o evakuaciji i potrebi napuštanja domova?

Mislim da da, zato što je većina ljudi ovdje već doživjela ovo. Ovo je možda četvrti ili peti požar koji su sami osjetili i doživjeli, tako da su se sami mogli organizirati. Ali ovo je definitivno jedan od najbržih požara koji je zahvatio cijelo ovo područje. U vrlo kratkom vremenu podigao se od mora do vrha brda i cijelom tom linijom tjerao ljude s ovog područja prema Omišu. Tek je u Omišu zaustavljen, a onda je prešao na sjevernu stranu Omiške Dinare.

Policija tek izlazi na teren, očevid još nije gotov i uzrok požara nije poznat. Počelo je relativno blizu vaše crkve. Mislite li da je požar podmetnut?

Da, ja mislim da je podmetnut. Počelo je ne baš tako blizu crkve, možda neka dva kilometra od crkve, ali svejedno mislim da je podmetnut. Mislim da nije toliko bitno i važno tko je podmetnuo i tko je krivac, nego koliko i na koji način možemo učiniti i djelovati svi zajedno da se to zaustavi, odnosno da se prekine. Ovo je već treći ili četvrti požar koji zahvaća baš samu Lokvu, a u ovih nekoliko godina ovo je možda deseti požar koji zahvaća župu kao takvu. Župa od Piska do Čeline pokriva svo to područje i skoro svake druge godine negdje se pojavi požar.

Razgovarala sam danas s brojnim ljudima. Već su umorni od svega, izgubili su domove i automobile. Kako im sada pomoći?

Pokušat ćemo i preko Biskupije, Caritasa i preko svih drugih državnih institucija ljudima pomoći u ovom teškom trenutku i olakšati im sve ono teško što im se dogodilo u samom požaru, nedaći koju nitko nije mogao zamisliti ili pretpostaviti.