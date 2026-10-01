Župnik Gospe od Zdravlja upozorio na stanje u centru Splita: "Često svjedočimo prizorima koji nisu primjereni dostojanstvu povijesne jezgre"

Na tematskoj sjednici splitskog Gradskog vijeća posvećenoj problemima noćnog života u centru grada pročitano je i pismo fra Kristiana Stipanovića, župnika Gospe od Zdravlja, koji je opravdao svoj izostanak sa sjednice, ali je vijećnicima poslao vrlo konkretno upozorenje o stanju s kojim se župa i samostanska zajednica, kako navodi, svakodnevno susreću. Riječ je o sjednici sazvanoj na inicijativu nezavisnog vijećnika s liste Centra Bojana Ivoševića, koji predlaže novo ograničenje usluživanja alkohola u noćnim klubovima na području centra Splita. Gradonačelnik Tomislav Šuta i HDZ-ov vijećnik Josip Gojak prije početka sjednice tvrdili su, pak, da je predloženo rješenje pravno problematično.

No upravo je pismo iz samostana Gospe od Zdravlja otvorilo još jednu dimenziju problema – onu svakodnevnog života stanovnika i institucija u povijesnoj jezgri.

"Prekomjerna buka tijekom cijele noći, narušavanje javnog reda i onečišćenje"

Fra Kristian Stipanović u poruci vijećnicima istaknuo je kako je tema sjednice "iznimno važna i aktualna", ne samo za gradski kotar Grad nego i za svetište Gospe od Zdravlja. "Nažalost, često svjedočimo prizorima koji nisu primjereni dostojanstvu povijesne jezgre grada, a koji se očituju prekomjernom bukom tijekom cijele noći i stoga narušavanjem javnog reda, kao i ostavljanjem neugodnih tragova i onečišćenja koja pogađaju i prostor crkve i samostana, kulturnog dobra Grada Splita i Republike Hrvatske", stoji u poruci župnika koja je pročitana na sjednici. Iz njegova pisma proizlazi kako problem, prema iskustvu zajednice Gospe od Zdravlja, nije ograničen samo na buku iz ugostiteljskih objekata, već uključuje i posljedice ponašanja na javnim površinama tijekom noći.

"Sadašnje stanje postalo je teško održivo"

U nastavku pisma fra Stipanović navodi kako je svjestan da je riječ o složenom pitanju koje zahtijeva usklađivanje različitih interesa. Istodobno, međutim, upozorava da je "sadašnje stanje za stanovnike ovog dijela grada, kao i za našu župnu i samostansku zajednicu, postalo teško održivo". Pozvao je stoga na pronalaženje učinkovitih mehanizama kojima bi se istodobno zaštitili kvaliteta života građana, kulturna i vjerska baština te dostojanstvo prostora koji predstavlja jedno od važnih kulturnih i duhovnih središta Splita.

"Vjerujemo da će rasprava na Tematskoj sjednici doprinijeti pronalaženju konkretnih i dugoročnih rješenja na dobrobit svih građana, posjetitelja i institucija koje djeluju u povijesnoj jezgri Splita", poručio je župnik.

Na sjednicu stigli predstavnici stanara, Čistoće i vjerskih zajednica

Kako je navedeno na početku sjednice, pozivu su se odazvali direktor Čistoće Split Vlado Pehar, predsjednik Udruge stanovnika povijesne jezgre grada Splita GET Marin Krpetić, predsjednica Židovske općine u Splitu Ana Lebl, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice u Splitu Vahid ef. Hadžić te Anka Martinović, predstavnica potpisnika peticije stanara Sinjske ulice od broja 1 do 7. Svoj izostanak opravdao je i nositelj liste HDZ-DP za Gradski kotar Grad Vlatko Bratulić, uz fra Kristiana Stipanovića. Tema sjednice proizlazi iz Ivoševićeva prijedloga prema kojemu se noćni klubovi ne bi zatvarali, ali bi se na određenom području centra ograničilo usluživanje alkoholnih pića nakon vremena do kojeg smiju raditi objekti koji nemaju uvjete za noćni rad. Predložena zona obuhvatila bi znatno šire područje od same najuže stare gradske jezgre.

Ivošević traži ograničenje alkohola, Šuta tvrdi da prijedlog nema pravnu podlogu

Prije sjednice Bojan Ivošević kazao je kako smatra poraznim što se o temi mora raspravljati na posebno sazvanoj sjednici te podsjetio da je prethodna gradska vlast već pokušala ograničiti rad noćnih klubova. Novi prijedlog zato ne ide prema njihovom zatvaranju, nego prema ograničenju usluživanja alkohola. Gradonačelnik Tomislav Šuta zauzeo je suprotno stajalište. Naveo je da gradska vlast prijedlog smatra nezakonitim te istaknuo pojačani angažman zaštitara i komunalnih redara, kao i inicijativu za zakonske izmjene povezane s prodajom alkohola. Poručio je da Grad neće donositi odluke za koje smatra da nemaju pravno uporište.

HDZ-ov vijećnik Josip Gojak također je doveo u pitanje pravnu održivost predložene odluke, navodeći da je sporno dopušta li zakon zoniranje na način predviđen Ivoševićevim prijedlogom.