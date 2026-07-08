Župić za Dalmaciju Danas najavljuje spektakl na Peristilu: "Očekuje nas velika, povijesna premijera"

Tek što se stišao energični ritam festivala Ultra Europe, Split ponovno oblači svoje najljepše i najelegantnije festivalsko ruho. Pred gradom je novo Splitsko ljeto, a njegovo ovogodišnje otvaranje donosi istinski kulturni spektakl – premijeru Verdijeve opere "Don Carlo" na Peristilu. Ova moćna i bezvremenska priča o vlasti, slobodi, osobnim izborima i žrtvi svoj puni smisao pronalazi upravo u čarobnom ambijentu jedne od najposebnijih svjetskih pozornica. Na Peristilu se povijesna drama prirodno susreće s monumentalnošću antičkog prostora, a nova premijera zamišljena je kao snažna potvrda ambicije Splitskog ljeta da bude operni festival visokog europskog ranga. Dok u kazalištu traju posljednje užurbane probe, a na skalinama HNK Split vlada prepoznatljivi kreativni šušur, prvi čovjek splitskog teatra, intendant Božo Župić, otkrio nam je kako se rađao ovaj veliki projekt koji splitsku operu ponovno stavlja na mapu regionalnih i europskih kulturnih središta.

"Don Carlo" se na Peristilu čekao godinama

Otvaranje Splitskog ljeta monumentalnim naslovom pod otvorenim nebom velik je produkcijski, logistički i financijski pothvat. Župić ističe kako je riječ o projektu iza kojeg stoji ogroman rad cijelog kazališta.

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"Zaista, iza nas je ogroman rad i predstava je sada u svom samom finišu. Sve je spremno, sve je dobro i još nas samo jedan dan dijeli od izlaska na Peristil s jednom velikom, raskošnom predstavom", rekao je Župić. Kako ističe, odmah nakon preuzimanja funkcije sa svojim je timom odlučio da Splitsko ljeto mora otvoriti naslov koji se godinama pokušavao postaviti upravo na Peristilu. "Kada sam sa svojim timom stupio na ovu funkciju, preuzeo sam posao maksimalno ozbiljno. Odmah smo odlučili da Splitsko ljeto moramo otvoriti predstavom koja se još od 2008. godine nekoliko puta pokušavala postaviti upravo na Peristilu. Neki su je ravnatelji čak navodili u svojim četverogodišnjim programima, ali projekt na kraju nikada nije bio izveden", kazao je intendant HNK Split. Za njega je, priznaje, realizacija "Don Carla" u tako kratkom razdoblju bila velik profesionalni izazov.

"Meni je to bio ogroman profesionalni izazov – u samo šest mjeseci realizirati nešto što je iznimno zahtjevno i nimalo lako. Intenzivno smo spremali ovu predstavu protekla dva mjeseca, radilo se punim pogonom i siguran sam da nas očekuje velika, povijesna premijera", poručio je Župić.

Na Peristil stiže reprezentacija hrvatskih opernih glasova

Verdijev "Don Carlo" zahtijeva iznimno snažan vokalni ansambl, a splitska premijera okupila je niz velikih domaćih imena. Župić posebno naglašava kako je ponosan što se na Peristilu predstavlja podjela sastavljena od hrvatskih opernih umjetnika. "Ponosno se moram pohvaliti ansamblom koji je, možda i prvi put u povijesti ovako velike predstave kod nas, sastavljen isključivo od najboljih hrvatskih opernih pjevača. Imamo podjelu u kojoj su svi pjevači Hrvati i iznimna mi je čast što možemo glasno i s pokrićem reći da je naša opera u Hrvatskoj itekako živa te da imamo nacionalne prvake svjetskoga glasa", istaknuo je.

Ulogu Filipa II. pjeva proslavljeni bas Ivica Čikeš, a u Split se vraća i tenor Tomislav Mužek, nacionalni prvak koji je svoju veliku karijeru svojedobno započeo upravo u gradu pod Marjanom. "Naš proslavljeni bas Ivica Čikeš pjeva ulogu Filipa II. Imamo i našeg nacionalnog prvaka, tenora Tomislava Mužeka, koji je nekada davno upravo u Splitu počeo svoju veliku karijeru. Izuzetno mi je drago što se odazvao mojoj molbi i što će pjevati i na predstavi i na svečanom Gala koncertu", rekao je Župić.

Dio velike umjetničke ekipe su i bariton Grga Peroš, koji karijeru gradi u Njemačkoj, te mezzosopranistica Martina Mikelić, koja pjeva ulogu Eboli i koja je nedavno postala stalni dio splitskog opernog ansambla.

"Tu je i bariton Grga Peroš, koji svoju uspješnu opernu karijeru gradi u Njemačkoj, kao i mezzosopranistica Martina Mikelić, vrhunska umjetnica koja pjeva ulogu Eboli i koja je odnedavno postala stalni dio našeg ansambla", dodao je. Intendant HNK Split ističe kako se solistički ansambl splitske Opere postupno obnavlja i jača. "Naš se solistički ansambl, slikovito rečeno, počeo uspješno rehabilitirati. Do jučer smo imali samo četiri pjevača, sada ih imamo pet, a u vrlo kratkom vremenu planiramo primiti još dvoje solista. Od jeseni idemo u drugu tranšu zapošljavanja te planiramo do Nove godine dovesti još tri pjevača, što nam je i primarni plan", najavio je Župić.

U predstavi sudjeluje i niz umjetnika iz same kuće, među kojima su Antonija Teskera, Mate Akrap, sam Župić te nekoliko solista iz zbora HNK Split. "Ne smijemo zaboraviti ni niz sjajnih umjetnika u manjim ulogama – iz naše kuće pjevaju naša Antonija Teskera i Mate Akrap, zatim moja malenkost, kao i nekoliko iznimnih solista iz našeg zbora. Složili smo jednu fantastičnu, veliku ekipu najboljih domaćih glasova na ponos grada Splita i ponos cijele hrvatske opere", poručio je.

Golovko donosi novu viziju Peristila

Redateljsku palicu ove velike premijere preuzeo je Goran Golovko, koji se uhvatio ukoštac s jednim od najzahtjevnijih opernih naslova. Župić ne krije zadovoljstvo njegovim radom. "Pronaći pravog redatelja za ovako golem naslov uvijek je izazov. Gospodin Goran Golovko je prihvatio izazov rada na 'Don Carlu' i ja sam mu na tome neizmjerno zahvalan", rekao je. Golovko je ranije postavljao "Don Carla" u Sarajevskom narodnom pozorištu, no splitski Peristil tražio je potpuno drukčiji pristup. "Goran je ovu predstavu ranije postavljao u Sarajevskom narodnom pozorištu, ali na jedan potpuno drugačiji način. Peristil, s druge strane, zahtijeva čistu ambijentalnu predstavu. On je i ranije imao svoju specifičnu viziju tog magičnog prostora, a sada radi na jedan potpuno novi, prilagođeni način", pojasnio je Župić.

Prema njegovim riječima, završne probe prolaze u sjajnoj atmosferi. "Osobno sam iznimno zadovoljan, a i Direkcija opere dijeli to oduševljenje. Sve je proteklo u najboljem redu, završne probe prolaze sjajno, atmosfera je poticajna i nema apsolutno nikakvih prepreka za pravi spektakl pod zvijezdama", naglasio je.

Premijera je rasprodana, interes je ogroman

Peristil je jedinstven prostor nevjerojatne ljepote, ali i strogo ograničenih tehničkih mogućnosti. Župić ističe kako se njegova autentičnost ne smije narušiti. "Peristil je takav kakav jest, tamo se ne može i ne smije puno toga izmišljati ili umjetno nadograđivati. On mora ostati autentičan, ambijentalan i monumentalan, točno onakav kakav je fascinirao publiku i prethodnih desetljeća. Mi danas ne možemo i ne želimo mijenjati tu njegovu povijesnu srž", kazao je. Ipak, ograničen kapacitet gledališta ne može odgovoriti na ogroman interes publike. Premijera je, kaže Župić, već odavno rasprodana.

"Ono što nas, nažalost, ograničava jest kapacitet gledališta koji je malen za ovoliki interes. Premijera je već odavno potpuno rasprodana, a preostale dvije izvedbe se prodaju nevjerojatnom brzinom i bit će planute kroz koji dan. Naravno da bismo voljeli da postoji mogućnost da primimo znatno više posjetitelja, ali mogućnosti prostora su takve kakve jesu. Ipak, siguran sam da će sretnici koji budu u gledalištu prenijeti fantastične dojmove ostatku publike", rekao je.

Iako je kao operni pjevač naviknut na pozornicu, Župić priznaje da je u ulozi intendanta odgovornost drukčija i znatno šira. "Svakako je teško preuzeti ovako veliki teret na svoja leđa, posebno jer sam na ovoj zahtjevnoj funkciji tek šest mjeseci. Mogu otvoreno priznati da pozitivna trema postoji", kazao je. Dodaje kako je u kratkom razdoblju bilo mnogo izazovnih situacija, ali i mnogo zajedničkog rada, potpore i energije. "Susreo sam se s puno novih, izazovnih situacija u ovom kratkom razdoblju, ali uložili smo uistinu golemi trud. Imamo punu i čvrstu potporu Grada Splita, kao i Ministarstva kulture i medija. Svi smo se maksimalno angažirali i snašli u ovoj kompleksnoj produkciji kako bismo Splitu darovali veliku, dostojanstvenu premijeru i na to smo svi u kazalištu iznimno ponosni", poručio je intendant.

Za osam radnih mjesta javilo se gotovo 200 kandidata

HNK Split posljednjih je tjedana raspisao i natječaje za nova radna mjesta. Odaziv je, kaže Župić, bio izniman i pokazuje da splitski teatar ima snažan ugled.

"Iznimno mi je drago što Grad aktivno misli o teatru i što prepoznaje naše potrebe. Tražio sam odobrenje za popunjavanje nekih gorućih radnih mjesta koja su nam ključna za nesmetan rad, što nam je i omogućeno", rekao je. Posebno je naglasio da je za osam radnih mjesta stiglo gotovo 200 prijava. "Golem interes za zapošljavanje u našem kazalištu najbolji je dokaz da teatar ide u pravom, pozitivnom smjeru i da uživa ugled. Za ovih osam raspisanih radnih mjesta javilo nam se čak blizu dvjesto zainteresiranih kandidata! To nam jasno pokazuje da splitski teatar ima itekako svijetlu budućnost, da ljudi žele dolaziti raditi kod nas i biti dio ove kreativne priče. To je ujedno i meni osobno najveća potvrda da, zajedno sa svojim timom, vodim kazalište u pravom smjeru", zaključio je Župić.