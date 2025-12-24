Županijskom Zavodu za hitnu medicinu uručeno šest novih vozila

U Šibeniku je danas izvršena primopredaja ukupno šest novih specijaliziranih vozila županijskom Zavodu za hitnu medicinu.

Naime, Šibensko-kninska županija putem operativnog leasinga nabavila je dva nova vozila za hitni medicinski prijevoz, dok je Zavod za hitnu medicinu decentraliziranim sredstvima kupio još dva sanitetska vozila te dva vozila za hitni medicinski prijevoz.

Ravnatelju Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije Tomislavu Jukiću ključeve vozila simbolično je predao župan Šibensko-kninske županije Paško Rakić.

„Ovakvi događaji i projekti naši su istinski prioriteti, a takav partnerski odnos s našim ustanovama zadržat ćemo i ubuduće. U proračunu za 2026. godinu osigurali smo sredstva za nabavu još tri nova vozila, a dodatna nova vozila nabavit će se iz decentraliziranih sredstava. Na ovaj način svake godine osvježavamo vozni park Zavoda koji jest velik, ali radi i veliku kilometražu, zbog čega je neophodno u njega kontinuirano ulagati.“, istaknuo je župan Šibensko-kninske županije prilikom primopredaje vozila.

U ovom trenutku, uključujući šest novih vozila, Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije broji ukupno 59 vozila.

„Naša vozila godišnje naprave preko milijun i pol kilometara, što je jako zahtjevna kilometraža, i nova vozila našem su Zavodu najbolji božićni poklon. Ovih novih šest vozila uvelike će unaprijediti rad Zavoda i poboljšati kvalitetu prijevoza naših pacijenata, a u planu nabave za 2026. godinu predvidjeli smo kupnju još četiri nova vozila. S tim novim vozilima dobit ćemo zaista jedan novi veliki vjetar u leđa koji će nam omogućiti kvalitetno i brzo obavljanje svih zadaća koje su pred nama.“, kazao je ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije Tomislav Jukić.

Nova specijalizirana vozila, Opel Movano, snage 131 kW 2100 kubika, po kvaliteti i opremljenosti zadovoljavaju sve standarde propisane pravilnicima.

„Cijena ovih šest specijaliziranih vozila iznosi ukupno 590.000 eura s PDV-om, od čega je iz županijskom proračuna osigurano 198.000 tisuća eura, dok su ostatak decentralizirana sredstva.“, objasnio je pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i civilne stradalnike iz Domovinskog rata Ante Čupić.