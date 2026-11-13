Županijska liga protiv raka Split osigurala više od 60 posto sredstava za nabavu MR uređaja za onkološke pacijente

U protekle dvije godine, zahvaljujući izvanrednom odazivu na humanitarnu utrku Race for the Cure, Bradatu aukciju te Bradatu vožnju extreme, Županijska liga protiv raka Split dosad je osigurala više od 60 posto potrebnih sredstava za nabavu magnetske rezonance čija je ukupna vrijednost 1.280.000 eura. Cilj je iduće godine, nastavkom humanitarnih akcija skupiti sva potrebna sredstva za kupnju magneta.

Kroz 2027. godinu Županijska liga protiv raka – Split će nizom aktivnosti obilježit 60 godina postojanja, te nam je želja ovu veliku obljetnicu zaključiti kupnjom magneta i uređaj pokloniti KBC-u Split i pacijentima na korištenje.

Riječ je o MR uređaju namijenjenom isključivo onkološkim pacijentima, koji će se koristiti za unapređenje dijagnostike i određivanje terapije. U poslijepodnevnim satima uređaj će biti dostupan i za druge dijagnostičke preglede, čime će se dodatno rasteretiti radiološki odjel i pridonijeti smanjenju lista čekanja.

Mobilni mamograf: Idući pregledi na Hvaru, te u mjestima Tisno, Trilj, Gradac, Podgora i Brela

Uz nastojanja da se unaprijede dijagnostičke mogućnosti, Županijska liga protiv raka Split nastavlja kontinuirano obavljati preventivne preglede mamografije ženama u manjim sredinama i na otocima. U proteklim akcijama mobilnim mamografom pregledano je više od 400 žena.

Sljedeća akcija planirana je na Hvaru 13. i 14. studenoga, a zatim i u Tisnom, Trilju, Podgori, Gradacu i Brelima. Zainteresirane žene mogu se javiti patronažnoj službi radi informacija i dogovora o pregledu.

Pregledi se organiziraju u suradnji s Patronažnom službom Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije i Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, uz financijsku podršku organizacija Think Pink Europe i Pink Ribbon Foundation. Tijekom svake godine planira se ukupno 600 preventivnih pregleda.

Race for the Cure 2026.

Ovogodišnji Race for the Cure okupio je više od 7.000 sudionika, 371 tim i stotine pojedinaca koji su trčanjem i hodanjem splitskom Rivom podržali borbu protiv raka dojke. Od registracija je prikupljeno 100.858 eura, čime je dan važan doprinos nastavku ovih aktivnosti i ostvarenju ciljeva Županijske lige protiv raka Split.

Županijska liga zahvaljuje svim sudionicima, donatorima, volonterima, partnerima i sponzorima koji su svojim angažmanom i podrškom pridonijeli uspjehu manifestacije.

„Svaka donacija, svaki pregled i svaki korak približavaju nas cilju – boljoj dijagnostici, dostupnijoj zdravstvenoj skrbi i kvalitetnijoj podršci onkološkim pacijentima. Hvala svima što su dio ove priče.“, poručili su iz Županijske lige.