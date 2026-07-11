ŽUPANIJA UPOZORAVA Zadnji rok za iznajmljivače: Tko ne preda zahtjev, riskira zabranu rada

Splitsko-dalmatinska županija poziva sve iznajmljivače, ugostitelje i pružatelje ugostiteljskih usluga na OPG-u koji još posluju na temelju privremenih rješenja da najkasnije do 31. prosinca 2026. podnesu zahtjev za izdavanje trajnog rješenja, ukoliko žele nakon isteka prijelaznog razdoblja nastaviti legalno obavljati ugostiteljsku djelatnost. Prema važećem zakonskom okviru, postojeća privremena rješenja mogu vrijediti najdulje do 31. prosinca 2026., dok se novi zahtjevi za izdavanje privremenih rješenja više ne mogu podnositi od 1. siječnja 2025. godine.

Na službenim mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije, u rubrici Obrasci pod Upravnim odjelom za turizam, pomorstvo i promet, dostupni su obrasci za podnošenje zahtjeva, uključujući Zahtjev za izdavanje trajnog rješenja za domaćinstvo i OPG te Zahtjev za izdavanje trajnog rješenja za ugostiteljski objekt.

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Zahtjev se može podnijeti preko sustava eTurizam, elektroničkim poštom, te preko pisarnice, u fizičkom obliku u sjedištu Splitsko-dalmatinske županije u Splitu, Domovinskog rata 2, kao i u županijskim ispostavama.

„Privremena rješenja više neće moći biti osnova za rad nakon 31. prosinca 2026. godine. Zato pozivamo sve koji još posluju temeljem takvih rješenja da na vrijeme, najkasnije do kraja 2026., podnesu zahtjev za trajno rješenje. Cilj nam je da svi koji ispunjavaju uvjete pravodobno urede svoj status i nastave poslovati zakonito i bez nepotrebnih rizika”, izjavila je Ana Glaurdić Mekinić, pročelnica Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet Splitsko-dalmatinske županije.

Iz Županije upozoravaju da oni koji ne podnesu zahtjev u propisanom roku riskiraju da po isteku prijelaznog razdoblja ostanu bez valjane pravne osnove za pružanje ugostiteljskih usluga, budući da zakon za pružanje ugostiteljskih usluga traži valjano rješenje nadležnog upravnog tijela, a za postupanje suprotno rješenju predviđa i prekršajne sankcije.

Zbog toga Splitsko-dalmatinska županija poziva sve obveznike da ne čekaju kraj godine, nego da na vrijeme preuzmu odgovarajući obrazac, provjere koju vrstu zahtjeva trebaju podnijeti i dokumentaciju dostave u propisanom roku. Pravodobnim podnošenjem zahtjeva izbjegavaju se administrativni i poslovni rizici te se osigurava zakonit nastavak pružanja usluga smještaja i nakon 31. prosinca 2026. godine.