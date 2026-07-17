Županija ugostila nagrađene klapaše: "Bez mladih nema budućnosti klapske pjesme"

Splitsko-dalmatinska županija upriličila je prijem za učenike koji su osvojili nagrade na ovogodišnjem Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu, jednom od najuglednijih festivala tradicijske glazbe u Hrvatskoj.

Na prijemu su istaknuti važnost očuvanja klapske pjesme i uloga mladih u prenošenju glazbene baštine budućim generacijama.

Zamjenik župana Stipe Čogelja čestitao je nagrađenim učenicima, njihovim mentorima i ravnateljima, naglasivši kako će Županija i dalje podupirati mlade koji svojim radom i talentom promiču kulturnu baštinu.

– Splitsko-dalmatinska županija prepoznala je trud ovih učenika u očuvanju naše kulturne baštine i njihove uspjehe ostvarene na Omiškom festivalu. Hvala vam što čuvate našu kulturnu baštinu te svim mentorima i ravnateljima na uloženom trudu. Županija će uvijek biti uz svoje učenike – poručio je Čogelja.

Pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu Tomislav Đonlić istaknuo je da njegovanje klapske pjesme kroz obrazovni sustav ima posebnu vrijednost jer doprinosi očuvanju tradicije i kulturnog identiteta Dalmacije.

Mentor dječjih klapa, profesor Mijo Stanić, rekao je kako se probe održavaju tijekom cijele godine te da predan rad i ljubav prema klapskoj pjesmi daju rezultate, ali i osiguravaju da se vrijedna glazbena baština prenosi na nove naraštaje.

U ime nagrađenih učenika zahvalili su Ivano De Micheli Vitturi iz Muške klape Glazbene škole Josip Hatze i Karla Rogošić iz Klape Maestral. Istaknuli su kako im priznanje predstavlja veliku čast te poručili da klapska pjesma povezuje ljude i potiče mlade da čuvaju tradiciju.

Prijem je organiziran kao priznanje učenicima koji su svojim uspjesima na Omiškom festivalu još jednom potvrdili da klapsko pjevanje i dalje ima snažno mjesto među mladim generacijama u Splitsko-dalmatinskoj županiji.