Županija ponovno otvara program potpora gradovima i općinama. Prethodni poziv bio je poništen, sada je objavljena nova dokumentacija

Gradovi, općine i drugi prihvatljivi lokalni razvojni subjekti na području Splitsko-dalmatinske županije ponovno imaju mogućnost prijave na županijski program potpora za 2026. godinu. Novi javni poziv objavljen je u petak, 13. studenoga, zajedno s pripadajućim pravilnicima, programskom dokumentacijom i obrascima potrebnima za prijavu.

Objava je zanimljiva i zato što se radi o programu za koji je prethodni poziv, objavljen 8. listopada, bio poništen 29. listopada. Županija je sada ponovno pokrenula postupak, ali potencijalni prijavitelji moraju koristiti novu dokumentaciju, a ne oslanjati se na ranije objavljene uvjete.

Prethodni poziv poništen krajem listopada

Prvi javni poziv bio je objavljen 8. listopada, s prvotno predviđenim rokom prijave do 31. listopada. Međutim, Županija je 29. listopada na službenim stranicama objavila obavijest o njegovu poništenju, čime je taj postupak prestao biti aktualan.

Nakon toga pripremljen je novi javni poziv koji je objavljen 13. studenoga. Uz njegov tekst dostupni su pravilnici o postupku dodjele potpora za prvu i drugu mjeru programa, dokument o dopuni pravilnika te više obrazaca za podnošenje zahtjeva.

Razlog poništenja i točne razlike između starih i novih uvjeta treba provjeriti u pripadajućim dokumentima. Ne bi bilo opravdano zaključivati da su svi uvjeti ostali nepromijenjeni samo zato što se novi poziv odnosi na isti program.

Tko se može prijaviti?

Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave, odnosno gradovima i općinama, zatim trgovačkim društvima u njihovu većinskom vlasništvu te lokalnim akcijskim grupama i lokalnim akcijskim grupama u ribarstvu, poznatima pod kraticama LAG i FLAG.

Za manje jedinice lokalne samouprave takve potpore mogu predstavljati važan dodatni izvor financiranja, posebno kada raspolažu ograničenim vlastitim proračunskim sredstvima. To je osobito važno u Dalmatinskoj zagori, otočnim općinama i manjim priobalnim sredinama, gdje financiranje pojedinih razvojnih potreba često ovisi o kombiniranju lokalnih, županijskih i drugih javnih sredstava.

Ipak, sama pripadnost jednoj od navedenih skupina ne znači da prijavitelj automatski ostvaruje pravo na potporu. Potrebno je zadovoljiti posebne uvjete mjere, dostaviti odgovarajuću dokumentaciju i poštovati pravila dodjele sredstava.

Što je važno provjeriti prije prijave?

Objavljena dokumentacija obuhvaća više programskih i prijavnih obrazaca, uključujući dokumente za potpore male vrijednosti i zasebne skupine korisnika. To znači da se potencijalni prijavitelji trebaju najprije upoznati s mjerom na koju se žele prijaviti, a tek potom pripremati zahtjev.

Posebno je važno provjeriti prihvatljive aktivnosti, najviše moguće iznose sufinanciranja, potrebne dokaze i rokove. U osnovnoj objavi Županije nisu izravno navedeni svi ti podatci, pa ih prije podnošenja prijave treba provjeriti u novom tekstu javnog poziva i pratećim pravilnicima.

Budući da je prethodni poziv poništen, stari rokovi i obrasci ne bi se smjeli automatski primjenjivati na novi postupak. Svaka prijava mora biti pripremljena prema aktualnim uvjetima.

Potpore kao prilika za lokalni razvoj

Za Splitsko-dalmatinsku županiju, koja obuhvaća velika urbana središta, otoke, priobalje i prostranu Zagoru, financiranje lokalnih razvojnih programa ima posebno značenje. Razlike u proračunskim mogućnostima gradova i općina velike su, a potrebe za ulaganjima prisutne su gotovo posvuda.

Ponovno objavljivanje javnog poziva zato može biti važna vijest za lokalne uprave i razvojne organizacije koje pripremaju projekte. No njegova će se stvarna vrijednost moći procijeniti tek nakon što bude jasno koliko je sredstava dostupno, prema kojim se kriterijima raspodjeljuju i koliko će podnositelja uspjeti ostvariti potporu.

Novi poziv sada je dostupan na službenim stranicama Splitsko-dalmatinske županije, gdje se mogu preuzeti svi objavljeni dokumenti za prijavu.