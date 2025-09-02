Županija pomaže DVD-u Komiža: Stižu dva nova brodska motora

Splitsko-dalmatinska županija financirat će dva brodska motora za brod namijenjen DVD-u Komiža, odlučeno je na sastanku kojega je u utorak župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban održao sa zapovjednikom DVD-a Komiža Milom Mardešićem i pročelnikom Upravnog odjela za hrvatske branitelje, civilnu zaštitu i ljudska prava Damirom Gabrićem.

Boban je tom prilikom istaknuo kako je izuzetno sretan i zadovoljan zbog toga što će Županija i na ovaj način pomoći DVD-u Komiža koji, ima izuzetno specifičnu ulogu.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

„Ovo dobrovoljno vatrogasno društvo najisturenije je na otvorenom moru pa osim gašenja požara ima i ključnu ulogu u spašavanju na moru, u što smo se imali priliku uvjeriti i prilikom nedavnoga nevremena kada su vatrogasci ponovno spasili ljudske živote. Stoga osjećam duboku zahvalnost pripadnicima vatrogastva i svih žurnih službi koji riskiraju svoje živote kako bi pomogli ljudima u nevolji. Ovo je najmanje što smo mogli napraviti kako bismo izišli ususret ovim vrijednim ljudima koji su istinski heroji današnjice“, zaključio je Boban.

Podsjetimo, Dobrovoljno vatrogasno društvo Komiža od Ministarstva unutarnjih poslova dobilo je brod, kojemu su bila potrebna dva motora, vrijednosti oko 90 tisuća eura. Stavljanjem ovoga broda u funkciju podiže se razina sigurnosti domaćega stanovništva, ali i turista.