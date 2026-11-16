Županija planira 390 tisuća eura za zdravstveno osiguranje svojih zaposlenika: Procjena u godinu dana skočila čak 50 posto

Splitsko-dalmatinska županija pokrenula je postupak javne nabave dobrovoljnog dodatnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja za svoje zaposlenike, a procijenjena vrijednost iznosi 390.000 eura bez PDV-a. Prema dokumentaciji objavljenoj u Elektroničkom oglasniku javne nabave, riječ je o osiguranju za 645 zaposlenika, a ugovoreno razdoblje trebalo bi trajati godinu dana, od 18. siječnja 2027. do 18. siječnja 2028. godine.

Posebno je zanimljiva usporedba s prethodnim postupcima nabave. Naime, prije samo godinu dana Županija je za istu vrstu osiguranja predvidjela 260.000 eura, odnosno čak 130.000 eura manje nego sada. Iako je predviđeni broj osiguranika povećan, razlika u procijenjenoj vrijednosti znatno je veća od povećanja njihova broja.

Tko ima pravo na osiguranje i koliko ono stoji?

Iz natječajne dokumentacije proizlazi da će pravo na dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje imati zaposlenici Splitsko-dalmatinske županije koji se nalaze na popisu osiguranika. Taj će se popis redovito ažurirati, što znači da će se novi zaposlenici moći uključivati tijekom trajanja ugovora, dok će osobe kojima prestane radni odnos biti uklonjene s popisa.

Važno je naglasiti da se nabava odnosi na zaposlenike same Županije, a ne automatski na sve zaposlene u školama, zdravstvenim ustanovama i drugim institucijama kojima je Županija osnivač.

Ako se ukupna procijenjena vrijednost od 390.000 eura podijeli na 645 zaposlenika i 12 mjeseci, dobiva se prosječno 50,39 eura mjesečno po osiguraniku. To je okvirna računica temeljena na procijenjenoj vrijednosti nabave i pretpostavci da je svih 645 osoba osigurano tijekom cijele godine, a ne potvrđena cijena pojedinačne police.

Prošle godine 260 tisuća eura, sada čak 390 tisuća

Pregled prethodnih javnih nabava otkriva zanimljiv trend. U postupku objavljenom u prosincu 2024. godine Županija je za zdravstveno osiguranje 594 zaposlenika predvidjela 240.000 eura. Godinu poslije, u studenome 2025., procijenjena vrijednost povećana je na 260.000 eura za 613 zaposlenika.

Najnoviji natječaj ide znatno dalje. Za osiguranje 645 zaposlenika sada se predviđa 390.000 eura, što je povećanje procijenjene vrijednosti od 50 posto u odnosu na prošlogodišnju nabavu. Istodobno je broj predviđenih osiguranika porastao za 32 osobe, odnosno približno 5,2 posto.

Usporedimo li procjene po osiguraniku, razlika je još očitija. U prošlogodišnjem postupku prosječni procijenjeni mjesečni iznos bio je oko 35,35 eura, dok u novome iznosi spomenutih 50,39 eura. To je povećanje od približno 42,6 posto po osobi.

Ipak, za objektivnu usporedbu nužno je znati jesu li uvjeti i opseg zdravstvenih usluga u dvama postupcima potpuno jednaki. Također, procijenjene vrijednosti ne predstavljaju nužno iznose koji su na kraju ugovoreni ili stvarno isplaćeni osiguravateljima.

Što će zaposlenici dobiti za taj novac?

Prema dokumentaciji, osiguranje obuhvaća dvije vrste zdravstvene zaštite. Dopunsko zdravstveno osiguranje u pravilu pokriva sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite, odnosno participacije koje bi inače plaćali osiguranici, dok dodatno zdravstveno osiguranje omogućuje viši standard ili veći opseg određenih zdravstvenih usluga, ovisno o ugovorenom paketu.

Županija pritom postavlja niz uvjeta budućem osiguravatelju. Premija se tijekom trajanja osiguranja ne smije povećavati, a svim osiguranicima moraju biti osigurana jednaka prava i obveze, bez karence i franšize. To, među ostalim, znači da se ne predviđa razdoblje čekanja prije početka korištenja ugovorenih prava.

Osiguravatelj će morati izdati iskaznicu svakom zaposleniku u roku od 15 dana od sklapanja ugovora. Osim toga, popis zdravstvenih ustanova i ordinacija u kojima će zaposlenici moći koristiti ugovorene usluge bit će sastavni dio ugovora.

Pri odabiru osiguravatelja cijena ponude nosit će 60 posto bodova, dok će preostalih 40 posto ovisiti o dostupnosti ugovornih zdravstvenih ustanova za dodatno i dopunsko osiguranje. Time će, osim same cijene, važnu ulogu imati i mreža zdravstvenih ustanova dostupnih osiguranicima.

Zašto je procjena toliko porasla?

Iako dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje predstavlja pogodnost za zaposlenike, riječ je o nabavi koja se financira sredstvima javnog naručitelja. Stoga se otvara pitanje što je dovelo do tako velikog povećanja procijenjene vrijednosti u odnosu na prethodnu godinu.

Je li razlog poskupljenje osiguravateljskih usluga, proširenje paketa zdravstvene zaštite ili promjena drugih uvjeta? Koliko je Županija stvarno platila police u prethodnom razdoblju i koliko se zaposlenika njima koristilo? Za potpun odgovor bilo bi potrebno usporediti detaljne specifikacije i ugovorene cijene iz prethodnih postupaka.

Pritom treba naglasiti da 390.000 eura nije već potrošen iznos, nego procjena na temelju koje se provodi postupak nabave. Konačna cijena bit će poznata nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja, a konačni obračun ovisit će i o broju osiguranika tijekom trajanja ugovora.

Ponude se primaju do 11. prosinca

Zainteresirana osiguravajuća društva ponude mogu dostaviti do 11. prosinca 2026. godine u 13 sati. Nakon provedbe postupka bit će poznato tko će osiguravati županijske zaposlenike i koliku će cijenu ponuditi za traženi paket zdravstvenih usluga.

S obzirom na to da procijenjeni trošak u samo godinu dana raste za 130.000 eura, a broj osiguranika za svega 32 osobe, bilo bi korisno da Županija javno obrazloži razloge povećanja. To bi omogućilo jasniju procjenu opravdanosti planiranog izdvajanja i stvarne vrijednosti zdravstvenih pogodnosti koje će zaposlenici ostvarivati.