Županija otvara mogućnost novih ulaganja diljem Dalmacije: Gradovi i općine mogu do potpora, evo tko ima pravo na novac

Splitsko-dalmatinska županija objavila je novi javni poziv za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave, trgovačkim društvima u njihovu većinskom vlasništvu te lokalnim akcijskim i ribarstvenim skupinama.

Poziv je objavljen 13. studenoga 2026. godine. Riječ je o programu kojim se nastoje poduprijeti lokalne razvojne aktivnosti i projekti, a detaljni uvjeti i obrasci prijave dostupni su u objavljenoj dokumentaciji.

Posebno je zanimljivo pratiti koje će općine i gradovi iskoristiti mogućnost financiranja, za kakve će projekte sredstva biti zatražena i koliki će biti iznosi dodijeljenih potpora.