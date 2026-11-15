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Županija otvara mogućnost novih ulaganja diljem Dalmacije: Gradovi i općine mogu do potpora, evo tko ima pravo na novac

Novi javni poziv

Splitsko-dalmatinska županija objavila je novi javni poziv za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave, trgovačkim društvima u njihovu većinskom vlasništvu te lokalnim akcijskim i ribarstvenim skupinama.

Poziv je objavljen 13. studenoga 2026. godine. Riječ je o programu kojim se nastoje poduprijeti lokalne razvojne aktivnosti i projekti, a detaljni uvjeti i obrasci prijave dostupni su u objavljenoj dokumentaciji.

Posebno je zanimljivo pratiti koje će općine i gradovi iskoristiti mogućnost financiranja, za kakve će projekte sredstva biti zatražena i koliki će biti iznosi dodijeljenih potpora.

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