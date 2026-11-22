Splitsko-dalmatinska županija objavila je 20. studenoga privremene rezultate javnog poziva iz Programa jačanja poduzetničkih kompetencija za razdoblje od 2026. do 2030. godine. Riječ je o programu kojim se iz županijskog proračuna osiguravaju namjenska bespovratna sredstva za aktivnosti povezane s razvojem poduzetništva i jačanjem stručnih znanja. Rezultati se odnose na javni poziv za 2026. godinu, za koji su se zahtjevi podnosili od 8. do 31. listopada.

Program je zanimljiv zato što nije usmjeren isključivo na izravno financiranje pojedinih obrta i malih poduzeća. Njegovi su korisnici ponajprije organizacije i institucije koje pružaju podršku poduzetnicima, ali i subjekti koji organiziraju stručna okupljanja posvećena novim tehnologijama. Takav pristup trebao bi pridonijeti širenju znanja i stvaranju uvjeta za razvoj malog i srednjeg gospodarstva na širem području Dalmacije.

Prva mjera namijenjena je institucijama koje pomažu poduzetnicima

Prva mjera programa nosi naziv Potpora poduzetničkim potpornim institucijama. Obuhvaća institucije koje djeluju u području razvoja poduzetništva i ispunjavaju uvjete propisane javnim pozivom, uz izuzeće onih kojima je osnivač ili većinski vlasnik sama Splitsko-dalmatinska županija. Potpora se može koristiti za određene troškove zaposlenika takvih institucija, kao i za projekte i aktivnosti usmjerene unaprjeđenju obrtništva te malog i srednjeg poduzetništva.

Ova vrsta financiranja važna je zato što poduzetničke potporne institucije često djeluju kao posrednici između gospodarskih subjekata, javnih tijela i različitih izvora financiranja. Njihove aktivnosti mogu obuhvaćati informiranje, stručnu podršku, razvojne programe i druge oblike pomoći poduzetnicima. Ipak, konkretan učinak potpore moguće je procjenjivati tek na temelju aktivnosti koje pojedina ustanova provede i rezultata koje time ostvari.

Druga mjera usmjerena je na suvremene tehnologije

Druga mjera odnosi se na potporu organizaciji međunarodnih konferencija i stručnih skupova o suvremenim tehnologijama. Na nju se, uz prihvatljive poduzetničke potporne institucije, mogu prijaviti i određene strukovne i druge udruge, visoka učilišta, znanstveni instituti te znanstvene organizacije. Uvjet je da korisnik ima sjedište i djelatnost na području Splitsko-dalmatinske županije.

Takva okupljanja mogu biti prilika za povezivanje lokalnih poduzetnika, stručnjaka i znanstvene zajednice s partnerima iz drugih sredina. Za regionalno gospodarstvo posebno je važno da se znanja stečena na konferencijama i stručnim skupovima pretvaraju u konkretne suradnje i poslovne aktivnosti. Stoga će jedan od pokazatelja uspješnosti ove mjere biti i stvarni doprinos financiranih događanja poduzetničkom okruženju.

Privremeni rezultati još nisu konačna odluka

Županija je na svojim službenim stranicama objavila dokument s privremenim rezultatima programa. Time je završena jedna faza postupka, ali privremena objava ne znači da je svaka navedena potpora već konačno odobrena ili isplaćena. Za potpunu analizu raspodjele sredstava važno je utvrditi pojedinačne korisnike, iznose, broj prihvaćenih zahtjeva i eventualna odbijanja.

Posebno bi bilo zanimljivo usporediti koliko sredstava odlazi institucijama na području Splita, a koliko onima iz manjih gradova, Dalmatinske zagore i otočnih sredina. Takvi bi podaci pokazali pridonosi li program ravnomjernijem razvoju poduzetničke infrastrukture ili se najveći dio aktivnosti koncentrira u većim središtima. Konačan pregled financiranja bit će moguće dati nakon provjere pojedinačnih rezultata i završetka propisanog postupka dodjele potpora.