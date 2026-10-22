Županija dijeli novčanu pomoć obiteljima s troje i više djece: Evo tko ima pravo i do kada traju prijave

Splitsko-dalmatinska županija objavila je novi javni poziv za dodjelu financijske potpore obiteljima s troje i više djece koja se školuju. Riječ je o demografskoj mjeri kojom se roditeljima nastoje olakšati troškovi obrazovanja, a prijave su otvorene do 16. studenoga 2026. godine. Financijska potpora dodjeljuje se u sklopu županijskog demografskog programa "Budi tu – tu je tvoj dom", a odnosi se na nastavnu i akademsku godinu 2026./2027.

Pravo na prijavu imaju obitelji s troje i više djece koja se istodobno školuju u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja, kao i obitelji s četvero i više djece koja se istodobno školuju u sustavu osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, uz ispunjavanje uvjeta propisanih javnim pozivom.

Cilj je olakšati troškove školovanja

Iz Splitsko-dalmatinske županije ističu kako je cilj ove mjere financijski rasteretiti višečlane obitelji, pomoći roditeljima u podmirivanju troškova školovanja te stvoriti povoljnije uvjete za obiteljski život na području županije.

Riječ je o nastavku demografskih mjera usmjerenih na pružanje dodatne podrške obiteljima s većim brojem djece.

Prijave otvorene do 16. studenoga

Javni poziv otvoren je 22. listopada, a zainteresirane obitelji svoje prijave mogu podnijeti najkasnije do 16. studenoga 2026. godine. Za ostvarivanje financijske potpore potrebno je ispuniti propisane prijavne obrasce i priložiti odgovarajuću dokumentaciju.

Detaljni uvjeti, potrebna dokumentacija i prijavni obrasci dostupni su na službenoj stranici Splitsko-dalmatinske županije. Iz Županije pozivaju sve obitelji koje ispunjavaju propisane uvjete da pravodobno podnesu prijave i iskoriste mogućnost financijske potpore za školovanje svoje djece.