Županija dijeli gotovo 679 tisuća eura poduzetnicima: Boban najavio nove potpore, evo tko može dobiti do 10.000 eura!

Splitsko-dalmatinska županija nastavlja s ulaganjima u razvoj malog gospodarstva, jačanje konkurentnosti poduzetnika i stvaranje novih radnih mjesta. U sklopu Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje od 2026. do 2030. godine, župan Blaženko Boban uručio je ugovore korisnicima bespovratnih potpora za 2026. godinu.

Na ovogodišnji Javni poziv, koji je bio otvoren od 20. svibnja do 19. lipnja, pristiglo je ukupno 588 prijava, što predstavlja povećanje od 9,5 posto u odnosu na prethodnu godinu. Propisane uvjete ispunila su 503 prijavitelja, a u prvom krugu dodjele pravo na potporu ostvarilo je njih 170, u ukupnom iznosu od 678.744,44 eura.

Župan Blaženko Boban izrazio je zadovoljstvo velikim interesom poduzetnika za županijske potpore, istaknuvši kako će Županija nastaviti stvarati kvalitetne uvjete za razvoj poduzetništva.

„I ove godine nastavljamo s poticanjem malog i srednjeg poduzetništva na području Splitsko-dalmatinske županije. Posebno me veseli velik odaziv na Javni poziv. Zaprimili smo čak 588 prijava, od kojih su 503 ispunile propisane uvjete, a danas dodjeljujemo prvih 170 ugovora ukupne vrijednosti gotovo 679 tisuća eura. Svi poduzetnici koji su ispunili uvjete ostvarit će pravo na potporu, a preostali ugovori bit će dodijeljeni u narednom razdoblju“, istaknuo je župan Boban.

Posebnu pozornost Županija posvećuje poduzetnicima početnicima, ženama poduzetnicama, osobama s invaliditetom te očuvanju tradicijskih djelatnosti. Programom su predviđene potpore za nabavu opreme, alata i strojeva, ulaganja u razvoj novih proizvoda i usluga, digitalizaciju poslovanja, stručno osposobljavanje te druge aktivnosti koje pridonose razvoju i konkurentnosti malog gospodarstva.

Župan je naglasio kako dosadašnji rezultati potvrđuju važnost kontinuiranog ulaganja u poduzetništvo.

„Naš je cilj stvarati što bolje uvjete za razvoj poduzetništva, poticati samozapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta. Rezultati su već vidljivi. Samo ove godine na području naše županije imamo više od 2.000 novoregistriranih aktivnih obrta, a njihov ukupan broj dosegnuo je 19.100. Čim završimo dodjelu svih odobrenih potpora, raspisat ćemo novi Javni poziv jer želimo da što više naših obrtnika dobije priliku za razvoj i napredak“, poručio je Boban.

Među korisnicima ovogodišnjih potpora je i Ana Zebić, kondicijska trenerica i bivša profesionalna košarkašica, koja se nakon osam godina života u Zagrebu s obitelji vratila u Dicmo, gdje je pokrenula vlastiti obrt i svojim sumještanima ponudila nove mogućnosti za rekreaciju i trening.

„Odlučila sam se vratiti u manje mjesto, u Dicmo, gdje smo se s troje djece vratili kako bismo otvorili vlastiti obrt i pokrenuli nešto što je u tom mjestu nedostajalo. Kada sam se vratila, nije bilo mogućnosti treniranja, osobito za žene. Ova potpora uvelike mi je pomogla u financiranju potrebnih rekvizita i opreme. Zahvaljujem Županiji jer je ovo zaista velika pomoć i poticaj za daljnji rad“, kazala je Zebić.

Program potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva provodi se kroz tri mjere – potpore poduzetnicima početnicima, potpore ženama poduzetnicama za troškove čuvanja trećeg i svakog sljedećeg djeteta te potpore za očuvanje tradicijskih djelatnosti. Ovisno o mjeri i kategoriji korisnika, pojedinačne potpore iznose do 10.000 eura.