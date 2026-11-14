Župan pretučen u Gospiću! Muškarac mu navodno prijetio smrću zbog zapošljavanja, završio u bolnici

Ličko-senjski župan Ernest Petry ponovno se našao u središtu pozornosti nakon incidenta u Gospiću. Kako prenose 24sata, u petak navečer fizički ga je napao 44-godišnji muškarac.

Prema dosad dostupnim informacijama, napadač je navodno bio nezadovoljan time što određena osoba nije dobila zaposlenje. Zbog toga je, kako se sumnja, županu najprije prijetio smrću, a potom ga i fizički napao.

Petry je u sukobu zadobio lakše tjelesne ozljede te je završio u bolnici.

Policija potvrdila prijetnje i fizički napad

Iz ličko-senjske policije potvrđeno je da je 44-godišnji muškarac najprije prijetio 52-godišnjaku, a zatim ga fizički napao.

Policija nije službeno objavila identitet sudionika, no 24sata neslužbeno doznaju da je napadnuti muškarac upravo ličko-senjski župan Ernest Petry.

Protiv 44-godišnjeg napadača slijedi prekršajna prijava, dok je Petry podnio i kaznenu prijavu zbog prijetnji.

Prema neslužbenim informacijama, županu je nakon incidenta izmjereno 0,2 promila alkohola u krvi.

U društvu župana navodno bila i ranije spominjana prijateljica

Kako navode 24sata, Petry se u trenutku napada navodno nalazio u društvu Ane Obućine, žene čije se ime već ranije pojavljivalo u medijskim napisima o ličko-senjskom županu.

Podsjetimo, u travnju ove godine u jednom restoranu u Novalji dogodio se incident tijekom privatnog druženja župana i njegove 23 godine mlađe prijateljice.

Prema tadašnjim neslužbenim informacijama, između njih je izbila žestoka svađa tijekom koje je žena navodno vrijeđala Petryja i bacala prema njemu pepeljare i druge predmete.

Na mjesto događaja tada su stigli policija i hitna pomoć, a mediji su izvijestili da je županu izmjereno nešto više od jednog promila alkohola, dok je njegova prijateljica imala više od dva promila.

Nakon ranijeg skandala napustio čelo županijskog HDZ-a

Petry se ponovno našao u središtu medijske pozornosti u kolovozu ove godine, nakon objave snimki iz gospićkog ugostiteljskog objekta na kojima se grli i ljubi sa ženskom osobom.

Više medija tada je objavilo da je riječ o Ani Obućini, zaposlenici Javne ustanove za zaštitu i očuvanje prirode Ličko-senjske županije, no identitet žene na snimci nije bio službeno potvrđen.

Petry je tada objašnjavao da se radilo o rođendanskoj čestitki.

Nakon objave snimki podnio je ostavku na mjesto predsjednika županijske organizacije HDZ-a, ali je nastavio obnašati dužnost ličko-senjskog župana.

Najnoviji incident u Gospiću sada je predmet policijskog postupanja, a okolnosti prijetnji i fizičkog napada trebale bi se dodatno razjasniti.