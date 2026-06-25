Župan Boban ugostio predstavnike Hrvata iz Mađarske: "Suradnja je odavno prerasla protokolarne okvire"

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban danas je u zgradi Županije održao radni sastanak s predstavnicima hrvatske zajednice u Mađarskoj, nastavljajući dugogodišnju suradnju koja povezuje Hrvate s obje strane granice.

Uz župana su na sastanku sudjelovali zamjenik župana Ante Šošić i pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Željko Primorac, dok su mađarske Hrvate predstavljali zastupnik u mađarskom Parlamentu Ivan Gugan i predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić.

Boban je istaknuo kako je suradnja između Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske državne samouprave u Mađarskoj odavno prerasla formalne okvire sporazuma te se razvila u iskreno prijateljstvo koje se njeguje kroz kulturu, zajedničke projekte i redovite susrete.

– Gotovo da nema kulturne ili folklorne manifestacije u našoj županiji na kojoj ne sudjeluju naši prijatelji iz Mađarske, kao što nema značajnijeg događanja u Pečuhu ili Budimpešti na kojem naša kulturno-umjetnička društva ne predstavljaju Dalmaciju – poručio je župan.

Najavio je i nove projekte kulturne suradnje, među kojima se ističe planirano gostovanje Hrvatskog narodnog kazališta Split u Pečuhu, gdje djeluje kazalište hrvatske zajednice.

Na kraju sastanka župan je gostima poželio ugodan boravak u Splitsko-dalmatinskoj županiji te uspješan nastup na Županijskoj smotri folklora koja će se održati u Kaštel Novom.