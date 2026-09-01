Župan Boban proglasio prirodnu nepogodu zbog požara na području Grada Omiša

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban u dogovoru s gradonačelnikom Grada Omiša Zvonkom Močićem, 1. rujna 2026. godine proglasio je prirodnu nepogodu uzrokovanu požarom koji je 13. kolovoza 2026. godine zahvatio područje Grada Omiša, na potezu Lokva Rogoznica – Mimice – Omiš.

U požaru su nastale velike materijalne štete na građevinama, šumama i poljoprivrednim površinama te imovini fizičkih i pravnih osoba, kao i znatni troškovi povezani sa sanacijom posljedica požara.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode donesena je na današnji dan, 1. rujna, nakon sagledavanja razmjera i posljedica nastale štete kako bi se osigurali potrebni uvjeti za provedbu postupka prijave, procjene i evidentiranja nastalih šteta.

Pozivaju se svi oštećenici s područja obuhvaćenog prirodnom nepogodom da prijave nastalu štetu na svojoj imovini Gradskom povjerenstvu Grada Omiša za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, koje je zaduženo za zaprimanje i obradu prijava, procjenu i evidentiranje nastalih šteta te provedbu daljnjih postupaka vezanih uz ostvarivanje prava oštećenika na naknadu odnosno dodjelu pomoći za nastalu štetu.

Sukladno propisanoj proceduri, oštećenik je dužan prijaviti štetu nadležnom Gradskom povjerenstvu najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode.

Sve detaljne informacije o načinu i postupku prijave štete, potrebnoj dokumentaciji i obrascima za prijavu dostupne su u Pozivu za prijavu štete od požara na području Grada Omiša, objavljenom na službenim mrežnim stranicama Grada Omiša.