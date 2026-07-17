Župan Boban primio nogometašice Hajduka: "Vi ste ponos naše županije"

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban upriličio je prijem za igračice, stručni stožer i vodstvo ŽNK Hajduk povodom osvajanja naslova prvakinja Hrvatske u sezoni 2025./2026. Prijemu je nazočio i pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Željko Primorac.

Čestitajući nogometašicama na velikom uspjehu, Boban je istaknuo kako je ŽNK Hajduk jedini ženski kolektiv iz Splitsko-dalmatinske županije koji je ove godine osvojio naslov državnih prvakinja.

– Posebno mi je zadovoljstvo danas uputiti čestitke Ženskom nogometnom klubu Hajduk na osvajanju naslova prvakinja. Ono što posebno želim istaknuti jest da su upravo one jedini ženski kolektivni sport na području Splitsko-dalmatinske županije koji je ove godine donio naslov prvaka u našu županiju – rekao je Boban.

Naglasio je i kako je osvajanjem prvenstva izboren nastup u UEFA Ligi prvakinja, gdje će Hajduk prvi dio natjecanja igrati u turnirskom formatu u Murskoj Soboti.

– Nadamo se da će izboriti plasman u sljedeću fazu natjecanja i dovesti europske ženske nogometne klubove u Split, na Poljud. To bi bio veliki poticaj da se što više mladih djevojaka uključi u sport – poručio je župan.

Pročelnik Željko Primorac istaknuo je da će Splitsko-dalmatinska županija nastaviti pružati potporu razvoju ženskog nogometa.

– Vaš uspjeh je zaista ogroman. Znamo koliko je teško osigurati financijska sredstva za funkcioniranje kluba i koliko zahtjevni mogu biti nastupi u europskim natjecanjima. Županija će pronaći način kako vam pomoći i u budućnosti – rekao je Primorac.

U ime igračica na prijemu je govorila kapetanica Ana Bakalar, koja je zahvalila Splitsko-dalmatinskoj županiji i Gradu Splitu na podršci.

– Prvenstvo je bilo iznimno neizvjesno i zahtjevno sve do posljednjih kola, ali uspjeli smo osvojiti naslov i donijeti titulu na Poljud – kazala je Bakalar.

Trener Damir Matulović istaknuo je kako je naslov rezultat dugotrajnog i predanog rada.

– Imali smo tešku godinu i suočili smo se s brojnim izazovima, ali sve smo uspjeli prebroditi. Od prve utakmice bili smo vodeća momčad prvenstva i prvo mjesto zadržali do kraja sezone. Mislim da smo svojim rezultatima pokazali kako smo trenutno najbolja ekipa u Hrvatskoj – rekao je Matulović.

Na kraju prijema voditelj kluba Jakov Matas zahvalio je županu Bobanu i Splitsko-dalmatinskoj županiji na kontinuiranoj podršci te istaknuo kako će ona biti dodatni poticaj klubu u izazovima koji ga očekuju u UEFA Ligi prvakinja i domaćim natjecanjima.